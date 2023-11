Wer wir sind Folge 4, 5 und 6: Wann kommen die nächsten Episoden in der ARD und in der Mediathek?

Die ARD-Serie Wer wir sind über einen Umwelt-Konflikt wird ab heute im TV ausgestrahlt. Aber wann kommen die nächsten Folgen des Krimi-Dramas?

Ein falscher Moment kann ganze Familie in den Abgrund reißen. So zeigt es sich in der Drama-Serie Wer wir sind, die ab dem 15. November 2023 in der ARD ausgestrahlt wird. Aber wann kommen die Folgen 4, 5 und 6 im TV?

Wann laufen die Folgen 4, 5 und 6 von Wer wir sind?

Die ersten drei Folgen von Wer wir sind werden am 15. November 2023 in der ARD ausgestrahlt. Die restlichen Folgen 4, 5 und 6 folgen am 17. November ab 22.20 Uhr. Sie werden außerdem am 18. November ab 2.00 Uhr nachts wiederholt.

Alternative: In der ARD-Mediathek sind bereits alle sechs Folgen der Serie verfügbar.

Worum geht es in Wer wir sind?

Wer wir sind legt den Finger auf die Wunde einer hitzig geführten Gesellschaftsdebatte: Die Serie dreht sich um die junge Umwelt-Aktivistin Luise (Lea Drinda), die bei einer Protestaktion in eine brutale Straßenschlacht zwischen Demonstranten und Polizei gerät. Ausgerechnet ihre Mutter Catrin (Franziska Weisz) soll für die Polizei den Hergang der Ausschreitungen untersuchen. Für die Aktivist:innen bestätigt sich derweil ein Verdacht über das Ziel ihres Protests, den Entsorgungsunternehmer Daniel Noll (Jörg Schüttauf).

