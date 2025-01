Wer wird Millionär?-Kandidatin bricht bei 32.000 Euro in Tränen aus und enthüllt Geheimnis: Selbst Günther Jauch ist überrascht

Bei Wer wird Millionär? kann man viel Geld gewinnen. Kein Wunder, dass man da auch mal emotional wird. Doch diesmal brach eine Kandidatin in Tränen aus und es hatte nichts mit der Gewinnsumme zu tun.

Am Montag, den 13. Januar war es wieder so weit: Die reguläre Ausgabe von Wer wird Millionär? nach der turbulenten 3 Millionen Euro Woche. Günther Jauch begrüßte das Publikum und seine Kandidat:innen, von denen eine Person besonders nah am Wasser gebaut ist.



WWM-Kandidatin spricht über schwere Schulzeit und ihre Krankheit

LKW-Fahrerin Iris Oberath war mit ihrer aufbrausenden Art eine Herausforderung für Günther Jauch. Schon als sie die Auswahlrunde gewonnen hatte, freute sie sich überschwänglich: "Alter! Ich glaube das nicht!" Als sie auf dem Kandidatenstuhl Platz nahm, wedelte sie mit den Händen. Jauch bemerkte, dass es im Studio gar nicht so warm sei, worauf sie trocken mit "Wechseljahre" antwortete.

Die ersten Fragen beantwortete sie mit Bravour, obwohl sie aufgrund ihrer Unwissenheit über die Nordseeinsel Borkum und den Rapper Post Malone jeweils einen Joker einsetzen musste. Dann wurde es emotional: Iris berichtete von ihrer schwierigen Schulzeit, die von Mobbing geprägt war, gegen das sie sich sogar mit Gewalt wehrte. Vor allem ihre ADHS-Erkrankung habe dabei eine große Rolle gespielt, erzählte sie:



Ich muss auch sagen: Ich habe ADHS. Und das war damals noch kein Thema, vor allem nicht bei Mädchen.



Trotz 186 Einträgen im Klassenbuch hat sie später die Fachhochschulreife erworben.



Als sie 32.000 Euro gewann, brach sie in Tränen aus

Bei der 64.000-Euro-Frage wusste sie schließlich nicht mehr weiter und musste auf den Telefonjoker vertrauen. Die Frage bestand darin welchen Weltrekord die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich 2024 gebrochen hat. Zur Auswahl standen Speerwurf, Hochsprung, Kugelstoßen und 100-Meter-Lauf. Der Telefonjoker tippte auf Kugelstoßen.



Doch Iris war sich zu unsicher und behielt lieber die 32.000 Euro. Sie hatte Glück, denn die richtige Antwort wäre Hochsprung gewesen. Als sie dann ihren fünfstelligen Betrag gewonnen hatte, brach sie plötzlich in Tränen aus. Günther Jauch konnte sich einen lustigen Spruch nicht verkneifen:



Da sind Frauen richtig frech und dann gibt man ihnen 32.000 Euro - und dann fangen sie an zu weinen



Doch dann fragte er in ernstem Ton: "Warum weinen Sie denn so? Ist es bei Ihnen gerade eng?" Daraufhin wiederholte Iris: "Ich bin in den Wechseljahren, das ist verrückt" und betonte, dass ihr Freund ihre momentane Emotionalität "total süß" finde. Ihr Freund, der im Publikum saß, bestätigte dies.



