Neue Western-Serie stürmt sofort Netflix-Charts: Düsterer Doppelmord hat weitreichende Folgen

Der neue Yellowstone-Ersatz Dark Winds ist gerade erst neu bei Netflix im Streaming-Abo erschienen. Jetzt hat die Western-Thriller-Serie direkt die Charts gestürmt.

Seit gestern sind die ersten beiden Staffeln der Western-Thriller-Serie Dark Winds bei Netflix in der Flat verfügbar. Die Serie ist eine Empfehlung für alle, die bei dem Streamer sehnsüchtig auf neue Folgen des Mega-Hits Yellowstone warten und andere Unterhaltung aus dem Genre schon längst durchgebingt haben.

Dark Winds – Der Wind des Bösen scheint bei Netflix auch direkt durchzustarten, denn in der Serien-Top-10 des Streamers hat es die Produktion sofort auf Platz 3 geschafft.

Neu in den Netflix-Charts: Western-Thriller Dark Winds entfaltet weitreichende Mordermittlung

Die Serie von Showrunner Graham Roland spielt im Navajo County der 70er. Hier ermitteln der indigene Polizist Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) und die jüngeren Deputys Jim Chee (Kiowa Gordon) und Bernadette Manuelito (Jessica Matten) in einem Doppelmord. Bald stellt sich heraus, dass Leaphorn eine besondere Verbindung zu einem der Opfer hat, was weitreichende Folgen mit sich bringt.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Dark Winds Staffel 1 schauen:

Dark Winds - S01 Trailer (English) HD

Dark Winds basiert auf der über 50 Jahre alten Romanreihe von Schriftsteller Tony Hillerman und kommt bislang auf 3 Serienstaffeln. Netflix hat bislang die ersten beiden ins Streaming-Angebot aufgenommen. Staffel 3 könnt ihr derzeit schon bei RTL+ im Abo schauen. Eine vierte Season wu rde dieses Jahr bereits bestellt.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

