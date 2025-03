Western-Star John Wayne hasste diesen Film, bei dem er radioaktiv verstrahlt wurde – das Abenteuer-Epos gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten

John Wayne ist eine Legende des Western. Dennoch war er auch in anderen Genres tätig. Einen dieser Filme hasste er mehr als alle anderen – und das aus mehreren sehr guten Gründen.

Unbestreitbar hat John Wayne seinerzeit das Kino geprägt und ist als Western-Star in den Olymp Hollywoods eingetreten. Doch auch der größte Ruhm schützt nicht vor einem Flop. Auch John Wayne hat so einige schlechte Filme gedreht, die er das Publikum wahrscheinlich lieber vergessen lassen hätte. Einer davon war Der Eroberer – ein Sandalenfilm, in dem John Wayne den Mongolenfürsten Dschingis Khan verkörperte.

Fehlbesetzt, schlecht produziert und lebensgefährlich: John Wayne hat viele Gründe, den Film zu hassen

John Wayne als Dschingis Khan klingt aus heutiger Sicht schon sehr problematisch wegen des Whitewashings: Der Begriff bezeichnet die Darstellung nicht-weißer Personen durch weiße Darsteller. Laut einem Artikel von 2024 im Far Out Magazine gehört das Casting zu den größten Kritikpunkten des Films. Dazu kam eine ganze Reihe weiterer Probleme. Laut dem Artikel war er furchtbar produziert und historisch höchst inakkurat. Außerdem gab es große Sicherheitsprobleme am Set.

Wayne selbst musste zugeben, dass seine Besetzung ein großer Fehler war. Demnach wäre Wayne "sichtlich erschaudert", wenn der Film in seiner Gegenwart erwähnt wurde. Außerdem soll er selbst später den Rat gegeben haben, "sich nicht zu blamieren, wenn man versucht, Rollen zu spielen, für die man nicht geeignet ist."

Die Sicherheitsprobleme am Set kamen nicht zuletzt durch den Drehort, der dafür ausgewählt wurde. Der Eroberer wurde nämlich in der Wüste von Utah gedreht, die berüchtigt für ihre radioaktive Verstrahlung ist: Ab den 1950er Jahren führte die US-Regierung dort diverse Atomtests durch.

Laut dem Far Out Magazine starben später 91 Mitglieder der Crew und des Casts an Komplikationen mit Krebs. Ein Zusammenhang mit dem Dreh ist denkbar. Der Dreh ging auch an Wayne nicht spurlos vorbei und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich während des Drehs erheblich.

Wayne starb 23 Jahre später, doch die letzten 15 Jahre seines Lebens kämpfte er mit Magenkrebs. Der Dreh zu Der Eroberer gilt als mögliche Ursache für seine Erkrankung. Darüber hinaus war John Wayne Kettenraucher, was für seine Gesundheit sicher auch nicht förderlich war.