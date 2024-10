John Waynes Lieblingsfilm ist kein Western: Das vergessene Drama gewann vor 57 Jahren den Oscar

John Wayne hat den Western so sehr geprägt wie nur wenige andere Schauspieler. Doch von welchen Filmen war der Hollywood-Star selbst begeistert?

Eine Legende des Westerns. Ein einflussreicher Schauspieler in Hollywood. Und eine aufgrund ihrer politischen Ansichten umstrittene Figur in der Filmgeschichte: Über John Wayne lassen sich viele verschiedene Geschichten erzählen. Heute wollen wir einen Blick auf seine fünf Lieblingsfilme werfen, die er vor knapp fünf Dekaden enthüllte.

Slashfilm ist auf eine Umfrage von The People's Almanac gestoßen, die 1977 durchgeführt wurde und sich mit folgender Frage an alle damaligen Oscar-Gewinner:innen richtete: Was sind die fünf besten Filme aller Zeiten? Auch John Wayne hat einen Brief erhalten und mit fünf Titeln geantwortet – in zweien hat er sogar selbst mitgespielt.

Ein Mann zu jeder Jahreszeit war der Lieblingsfilm von Western-Star John Wayne

Kaum ein Schauspieler wird so sehr mit dem Western in Verbindung gebracht wie Wayne. Umso überraschender ist es, dass er einen Historienfilm als Lieblingsfilm nennt: Ein Mann zu jeder Jahreszeit. Die 1966 erschienene Verfilmung von Robert Bolts Theaterstücks A Man For All Seasons erzählt die Geschichte von Thomas More.

More wurde von Heinrich VIII. in einen Gewissenskonflikt gezogen, als er 1534 den Eid auf die Suprematsakte schwören sollte, die den König zum Oberhaupt der Kirche Englands ernannte. Die Verfilmung des Stoffs entstand unter der Regie von Fred Zinnemann (Zwölf Uhr mittags) und gewann 1967 sechs Oscars, darunter Bester Film.

Nachfolgend findet ihr John Waynes komplette Top 5 der besten Filme aller Zeiten:

Die Filme, in denen Wayne selbst mitgespielt hat, sind Der schwarze Falke und Der Sieger. Beide hat er mit John Ford umgesetzt, der das Regieäquivalent zu Wayne ist: Kein anderer Filmemacher hat den Western so sehr durch sein Schaffen beeinflusst wie Ford. Besonders Der schwarze Falke ist aus der Geschichte nicht wegzudenken.

Wo kann man John Waynes Lieblingsfilme streamen?

Keiner der Filme befindet sich aktuell in einem Streaming-Abo. Dafür könnt ihr Ein Mann zu jeder Jahreszeit bei Amazon Prime Video leihen und kaufen. Dort gibt es ebenfalls Vom Winde verweht, Der schwarze Falke und Der Sieger. Nur Die vier Reiter der Apokalypse steht aktuell bei keinem deutschen Streaming-Dienst zur Verfügung.

