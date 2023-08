Wetten, dass..?-Beben im ZDF: Thomas Gottschalk hört auf, aber die Show geht womöglich ohne ihn weiter

Thomas Gottschalk wird im kommenden November seine letzte Wetten, dass..?-Sendung moderieren. Noch überraschender: Ein Markus Lanz-Szenario bahnt sich an.

Im Jahr 2011 hatte Thomas Gottschalk zum ersten Mal seine vermeintlich letzte Ausgabe Wetten, dass..? moderiert. Zwölf Jahre später wird er es ein zweites Mal tun – und diesmal ist sein Abschied von der größten deutschen Show wohl endgültig. Wie DWDL berichtet, moderiert Gottschalk im kommenden November seine letzte Ausgabe. Die Gründe deutet er lediglich an. Die Zukunft der ZDF-Sendung ist offen.

Warum hört Thomas Gottschalk als Wetten, dass..?-Moderator auf?

Seit 2021 hatte Gottschalk einmal jährlich das Show-Schlachtschiff zum ZDF zurückgebracht. Wetten, dass..? entwickelte sich zum Nostalgie-Event mit Quoten-Garantie. Bis zu 50 Prozent Marktanteil erreichte die Sendung. Der Rücktritt des 74-jährigen kommt aus der Quoten-Perspektive durchaus überraschend. Allerdings hatte es an seinem Stil zuletzt größere Kritik gegeben.

Gottschalk selbst sagt nun, es hätten "viele Gründe" zu seiner Entscheidung geführt. Er werde sich "zu gegebener Zeit" äußern, berichtet die Bunte.

Markus Lanz 2.0? Wie geht es mit Wetten, dass..? weiter?

"Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung", gibt das ZDF in einer Pressemitteilung an. Das endgültige Aus der Show, die wie kaum eine andere an ihren Moderator geknüpft ist, ist also mit dem Rücktritt Gottschalks keineswegs beschlossen.



Markus Lanz hatte nach Gottschalks erstem Rücktritt für einen kurzen Zeitraum die Show übernommen – mit zweifelhaftem Erfolg. Scheinbar beschäftigt sich das ZDF dennoch mit einer Weiterführung, eben weil die Show so gut läuft. Ob das allerdings auch ohne Gottschalk der Fall sein wird, ist fraglich.

Gottschalks jahrelange Co-Moderatorin Michelle Hunziker wird bei seiner Abschiedssendung nicht mehr dabei sein. "Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten", sagt Gottschalk.



Ein exaktes Datum für die letzte Wetten, dass..?-Sendung mit Thomas Gottschalk gibt es bereits: Am 25. November 2023 um 20.15 Uhr steigt die Abschiedsvorstellung im ZDF.

