Trotz Kritik an Thomas Gottschalk: Wetten, dass..? findet auch im nächsten Jahr statt und der Termin steht fest

Thomas Gottschalks Wetten, dass..?-Moderation steht in der Kritik. Nichsdestotrotz gibt es für 2023 bereits einen festen Termin für die nächste Folge.

An der kürzlichen Ausstrahlung der jüngsten Wetten, dass..?-Folge mit Thomas Gottschalk schieden sich die Geister. Dem Sender ist die Kontroverse um den Moderator aber wohl egal. Der Termin der nächsten Sendung steht bereits.

In einem Jahr kehrt Thomas Gottschalk mit Wetten, dass..? zurück

Das berichtet DWDL . Laut Quellen der Medienseite soll die nächste Folge von Wetten, dass..? am 25. November 2023 ausgestrahlt werden. Zwar fehlt vonseiten des ZDF eine offizielle Bestätigung, laut Bericht ist die Faktenlage aber eindeutig.

Zuletzt gab es gerade in den sozialen Medien Gegenwind gegen Gottschalks Moderation, wie unter anderem die Augsburger Allgemeine berichtet. Demzufolge wirke der 72-jährige TV-Veteran nicht mehr, als habe er die Show weiterhin unter Kontrolle.

© ZDF/Sascha Baumann Thomas Gottschalk bei Wetten, dass..?

Die Wetten, dass..?-Quoten sprechen laut DWDL-Bericht allerdings weiterhin für sich. Mit über 10 Millionen Zuschauer:innen 2022 und mehr als 14 Millionen im Vorjahr zählt der neu aufgelegte Klassiker noch immer zu den großen TV-Erfolgen.

