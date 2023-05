Wichtigste Frage zu Fast & Furious 10 beantwortet: Kommt Dwayne Johnson im Film vor?

Dwayne soll in Fast and Furious 10 als Hobbs wieder dabei sein, heißt es. Wir verraten, ob ihr mit einem Auftritt von The Rock rechnen könnt. Spoiler-Warnung!

Mit Dwayne Johnson wuchs die Fast and Furious-Reihe auf Blockbuster-Größe. Der ehemalige Wrestler und heutige Action-Star war seit 2009 in vier Teilen der Hauptreihe und einem Spin-off (Hobbs and Shaw) dabei. Dann folgte der scheinbar endgültige Bruch mit Vin Diesel und dem Franchise. Alles vergessen? Kurz vor dem Start tauchte ein Bericht auf, demzufolge Dwayne Johnson in Fast & Furious 10 zurückkehren soll.

Seit Mittwoch läuft der Film in den deutschen Kinos. Wir beantworten nun die brennende Frage: Ist es wahr? Ist der Streit beigelegt? Ist The Rock wieder als Hobbs in Fast 10 dabei?

Zwei wichtige Hinweise vorweg:

Dieser Artikel richtet sich an Fans, die den Film noch nicht sehen konnten und jetzt schon Gewissheit haben wollen, ob die Rückholaktion wirklich passiert ist

Wir haben den Film bereits gesehen und können euch die Antwort darauf geben

Hier erfahrt ihr, ob Dwayne Johnson in Fast & Furious 10 auftritt oder nicht

Ja, Dwayne Johnson ist tatsächlich in Fast and Furious 10 zu sehen. Der Bericht stimmte also und ihr könnt euch auf den Auftritt von The Rock freuen. Wenn ihr jetzt weiterlest, erfahrt ihr die Details zu dem Auftritt und was er für Johnsons Zukunft in der Reihe bedeutet.

Wie sieht der Auftritt von Dwayne Johnson aus?

Dwayne Johnson kehrt im Rahmen einer Abspann-Szene zum Franchise zurück. Das heißt, er ist nicht Teil der Haupthandlung. Ihr müsst ca. 2 Minuten ab Beginn der Credits sitzenbleiben, um die Szene zu sehen. Dort beobachten wir Hobbs bei einem Einsatz. Er tritt zunächst maskiert auf. Dann wird klar: Hobbs steht auf der Racheliste des Fast 10-Schurken Dante (Jason Momoa). Dwayne Johnson zieht sich die Maske vom Gesicht: Die Überraschung ist perfekt.

Ist Dwayne Johnson jetzt für immer als Hobbs zurück?

Bislang hat sich Dwayne Johnson nicht offiziell zu seinem Auftritt geäußert. Das kann sich aber jederzeit ändern. Bis dahin bleibt dieser Auftritt ein ... Auftritt. Wir können nur spekulieren, was er bedeutet. Es spricht aber viel dafür, dass Dwayne Johnson auch langfristig wieder an der Fast-Reihe mitwirken wird.

Sein Handlungsstrang ergibt im Zusammenhang mit der Fast 10-Story absolut Sinn. Er gehört genau wie Dom und sein Team zu den Zielpersonen des Jason Momoa-Schurken. Denn er war in Fast & Furious Five an dem legendären Rio de Janeiro-Raubzug beteiligt. In Fast 11 kann er seinen Lieblingsfeind Dom beim Kampf gegen Jason Momoa unterstützen.

Worum geht es in Fast and Furious 10?

Dom Toretto (Vin Diesel) und seine Crew sind in der Vergangenheit so mancher Gefahr in ihren Autos davongefahren. Doch nun schält sich ein Gegner aus den Schatten der Vergangenheit, der auf blutige Rache aus ist: Er will die "Familie" zerstören und alles vernichten, was Dom lieb und teuer ist.

Was die Autokünstler in Fast & Furious Five nämlich nicht wussten: Der von ihnen ausgeschaltete brasilianische Drogenbaron Hernan Reyes, dessen Imperium sie zerstörten, hatte einen Sohn, der alles mit ansah: Dante (Jason Momoa). Und der hat in den letzten zwölf Jahren an einem Masterplan getüftelt, um Dom heimzuzahlen, was sie ihm angetan haben. Dieser Vergeltungsschlag verteilt seine motorisierten Feinde über den gesamten Globus: von Los Angeles, nach Rom und London bis über Brasilien, Portugal und die Antarktis.

Fast and Furious 10 läuft seit dem 17. Mai in den deutschen Kinos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.