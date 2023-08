Jahrelang prägten Pauley Perrette und Mark Harmon die Krimi-Serie NCIS. Inzwischen sind beide aus der Serie ausgetreten. Schuld daran war wohl ein Hundebiss aus dem Jahr 2016.

Navy CIS ohne Gibbs und Abby war lange unvorstellbar. Dann kam das Jahr 2016 und ein schockierender Vorfall am Set der Serie, der alles veränderte. Wir erklären, wie es zum dramatischen Riss zwischen Pauley Perrette und Mark Harmon kam.

Kurzfassung: Was ist am Set von NCIS passiert?

Mark Harmons Hund soll ein Crew-Mitglied gebissen haben

Er soll das Tier weiter mit ans Set gebracht haben

Die Crew fühlte sich unwohl mit dem Hund

Pauley Perrette soll Mark Harmon konfrontiert haben

Daraus entbrannten Spannungen zwischen Harmon und Perrette

... die zu Perrettes Ausstieg führten

Wie kam es zu dem Hundebiss am NCIS-Set?

Im Jahr 2016 berichte TMZ erstmals, dass Mark Harmons Hund am Set von NCIS ein Crew-Mitglied angegriffen haben soll. Es habe sich um einen drei Jahre alten Pitbull-Mix gehandelt, den Mark Harmon als Welpen aufgenommen habe. Soweit war alles normal: Das NCIS-Set galt als hundefreundlich, mehrere Crew-Mitglieder hätten ihre Hunde mit zur Arbeit gebracht.

Das Team sei gut mit dem Tier ausgekommen. Am Tag des Angriffes soll ein Mitglied wie so oft mit dem Hund gerauft haben. Plötzlich habe sich der Spielkamerad bedroht gefühlt – und die Person gebissen. Die Wunde sei mit 16 Stichen genäht worden. Hier hätte die Geschichte eigentlich zu Ende sein können.

Streit zwischen Perrette und Harmon: Was passierte nach dem Hundebiss?

Über ein Jahr später berichtete The Wrap über dramatische Entwicklungen, die in Folge des Hundebisses zu einem tiefen Riss innerhalb der NCIS-Crew führten:

The Wrap legt in dem Bericht nahe, dass Mark Harmons Hund nicht zum ersten Mal zugebissen habe, er als Halter also verantwortlich gewesen war, andere Menschen vor dem Hund zu schützen

Mark Harmon nahm den Hund jedoch auch nach dem Angriff weiterhin mit zum Set

Er brachte das Tier in seinem Wohnwagen unter und hielt es an der Leine

Die Crew sei nicht mehr in Berührung mit dem Hund gekommen

Mehrere Personen am Set hätten sich dennoch unwohl in der Nähe des Tieres gefühlt

Die Machtkonstellation am Set verkomplizierte die Lage: Mark Harmon war nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent der Serie und somit eine der einflussreichsten Personen am Set. Das einzige Crew-Mitglied, das mutig genug gewesen sei, Harmon mit den allgemeinen Bedenken zu konfrontieren, war Pauley Perrette.

Das Traumduo Abby und Gibbs zerbrach nach dem Hundebiss

CBS Abby und Gibbs

Danach nahmen die Dinge ihren Lauf: Ein Jahr nach dem Hundevorfall verkündete Pauley Perrette ihren Ausstieg aus der Serie – nicht wegen eines Streits, wie sie damals noch angab. Doch ab 2018 von Perrette veröffentlichte Tweets legen nahe, dass zwischen ihr Mark Harmon ein heftiger Streit entbrannt sein muss. Die Schauspielerin beschuldigte ihren Kollegen zum Teil schwer und gab an, "Angst" vor ihm zu haben.

Inzwischen haben beide Stars die Serie verlassen, nachdem sie jahrelang das NCIS-Herzstück bildeten – mit Gibbs als väterlichem Freund von Abby. Das hatte mit der Realität am Set nichts mehr zu tun. Die letzten gemeinsamen NCIS-Folgen drehten Perrette und Harmon angeblich getrennt. Ein bitteres Ende für das Traumduo.

