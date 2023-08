NCIS schwieg den Streit zwischen Pauley Perrette und Mark Harmon jahrelang tot – mit einer drastischen Maßnahme

Was passierte hinter den Kulissen von Navy CIS? Schon vor dem Ausstieg von Pauley Perrette hatte der Streit um Mark Harmon schwerwiegende Auswirkungen auf die Serie.

Hinter dem Ausstieg von Pauley Perrette aus NCIS steckt ein Skandal, der auch mehrere Jahre später nie komplett aufgeklärt werden konnte. Perrette spielte in der Krimi-Serie die Forensikerin Abby Sciuto. Sie gehörte zum Stammpersonal des Dauerbrenners – bis 2018 die letzte Abby-Folge im Fernsehen lief.

Stress hinter den Kulissen von Navy CIS gab es schon lange vorher. Pauley Perrette warf Mark Harmon verschiedene Vergehen vor und gab später an, Angst vor ihm zu haben. Die Auseinandersetzung wirkte sich auch auf den Dreh aus. Jedoch sollten die Zuschauenden davon nichts mitbekommen. Um das erreichen, wurde ein gewaltiger Aufwand betrieben.

Kurzfassung: Was ist am Set von NCIS passiert?

Mark Harmons Hund soll ein Crew-Mitglied gebissen haben

Der Darsteller soll das Tier daraufhin weiter mit ans Set gebracht haben

Die Crew fühlte sich unwohl mit dem Hund im näheren Umfeld

Pauley Perrette soll Mark Harmon damit konfrontiert haben

Daraus entbrannten wohl schwere Spannungen zwischen Harmon und Perrette

... die zu Perrettes Ausstieg führten

Hier erklären wir Pauley Perrettes Ausstieg aus NCIS ultimativ

Pauley Perrette und Mark Harmon drehten ihre Szenen getrennt

Was genau am Set von NCIS zwischen Perrette und Harmon passierte, ist nicht bekannt. Dass es mindestens einen schwerwiegenden Streit zwischen den beiden Stars gab, steht aber fest. Der Sender CBS, der die Serie in den USA ausstrahlte, versuchte, nach außen den Frieden zu wahren. Das Wichtigste: Die Serie musste weitergehen. Irgendwie.

Wie The Wrap berichtete, wurde dafür eine kuriose Übereinkunft getroffen: Harmon und Perrette sollten sich nie am selben Ort aufhalten müssen, so eine Insider-Quelle. "Sie nahm ihre Szenen an einem Tag auf, er an einem anderen." Diese Arrangement galt demnach auch für Szenen, in denen Abby und Mark Harmons Charakter Gibbs gemeinsam auftraten. Aber wie ist das möglich?

So kam die NCIS-Illusion angeblich zustande

Ganz einfach: Durch einen geschickten Schnitt des jeweils getrennt gedrehten Materials wurden die jeweiligen Szenen-Abrisse aneinander montiert, berichtete The Wrap. Die Figuren von Perrette und Harmon sind in der Serie durch eine enge Beziehung miteinander verbunden. Ihre Darsteller:innen taten aber etliche Folgen lang wohl nur so, als würden sie miteinander sprechen. Die perfekte Illusion.

CBS hat dieses Vorgehen nie bestätigt. Der Sender reagierte erst 2019 mit einem Statement auf Perrettes Vorwürfe: Die Schauspielerin sei mit einem Anliegen an sie herangetreten. Die Angelegenheit habe man ernst genommen und gemeinsam mit Perrette eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung erarbeitet.

Nachdem Perrette die Serie 2018 verlassen hatte und ihre Figur aus der Serie geschrieben wurde, war dieses Problem für den Sender ohnehin erledigt. Nur lösten sich dadurch die Vorwürfe von Pauley Perrette eben nicht in Luft auf.

