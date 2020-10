Wie Indiana Jones: Trailer zum neuen Disney-Epos verspricht gigantisches Abenteuers

Mit Raya und der letzte Drache bringt Disney endlich wieder einen originären Animationsfilm in die Kinos. Der erste Trailer verspricht ein aufregendes Abenteuer mit Indiana Jones-Vibes.

Die jüngsten Animationsfilme aus dem Hause Disney waren Fortsetzungen. Mit Raya und der letzte Drache kündigt sich endlich wieder ein originärer Stoff an, der in eine abenteuerliche Welt entführt und Erinnerungen an die Indiana Jones-Filme weckt.

Einen genaueren Eindruck von Raya und der letzte Drache verschafft der erste Trailer, der soeben veröffentlicht wurde. Nachfolgend könnt ihr euch das mitreißende Video anschauen, das vor allem mit seinen kräften Farben begeistert.



Der deutsche Trailer zu Raya und der letzte Drache:

Raya und der letzte Drache - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in Raya und der letzte Drache?

Falls ihr von den Fortsetzungen Die Eiskönigin 2 und Chaos im Netz aka Ralph reichts 2 gelangweilt wart, dann solltet ihr euch Raya und der letzte Drache auf die Vormerkliste setzen. Der Film von Don Hall und Carlos López Estrada spielt in dem mysteriösen Land Kumandra, in dem einst Menschen und Drachen in Harmonie miteinander lebten.

Doch dann bedrohten düsteren Kreaturen, genannt Druun, dieses Paradies, sodass sich die Drachen für das Überlebenden der Menschheit opferten. 500 Jahre später, wenn die Handlung des Films einsetzt, kehren die Druun zurück. Daraufhin begibt sich die unerschrockene Kriegerin Raya auf die Suche nach dem letzten verbliebenen Drachen.

Im Original wird Raya von Kelly Marie Tran gesprochen, die ihren größten Auftritt bisher als Rebellin Rose Tico in Star Wars 8: Die letzten Jedi hatte. Wie sich ihre Stimme in Raya und der letzte Drache einfügt, könnt ihr in der Originalversion des Trailers herausfinden.

Der englische Trailer zu Raya und der letzte Drache:

Raya and the Last Dragon - Teaser Trailer (English) HD

Ursprünglich sollte Cassie Steele die Hauptrolle übernehmen. Im August wurde jedoch enthüllt, dass Kelly Marie Tran ihren Platz eingenommen hat. Darüber hinaus gehört Awkwafina zum Cast, die zuletzt in Filmen wie The Farewell, Crazy Rich und Jumanji: The Next Level für Aufsehen sorgte.

Raya und der letzte Drache kommt definitiv ins Kino

Neben dem ersten Trailer wurde kürzlich auch ein Poster zu Raya und der letzte Drache veröffentlicht, das den Kinostart des Films betont.

© Disney Raya und der letzte Drache

Hierzulande startet Raya und der letzte Drache startet am 11. März 2021 in den Kinos. Inzwischen ist das alles andere als selbstverständlich. Disney hat im Angesicht der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen und Monaten viele Filme, die fürs Kino bestimmt waren, direkt auf dem Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht.



Wie gefällt euch der erste Trailer zu Raya und der letzte Drache?