Wieder verfügbar: Extrem brutaler Sci-Fi-Horror in limtierter Sammel-Edition war lange ausverkauft

Einen der härtesten Sci-Fi-Horror-Filme könnt ihr euch in einer top ausgestatteten Jubiläums-Edition kaufen. Zwischenzeitlich war die Box bei Amazon vergriffen.

Event Horizon - Am Rande des Universums sorgte 1998 für alptraumhaften Grusel in der Tradition von Alien. Der Sci-Fi-Horrorfilm von Resident Evil-Regisseur Paul W.S. Anderson schickt sein hervorragendes Ensemble um Sam Neill und Laurence Fishburne in die höllischen Abgründe des Weltraums und das mit blutigen Konsequenzen. Zum 25. Geburtstag des 90er-Klassikers erscheint eine Limited Collector's Edition in 4K-Qualität. Zwischenzeitlich war die Edition ausverkauft. Jetzt kriegt ihr sie auch bei Amazon wieder.

Sci-Fi-Horror der Extraklasse: Hier gibt es die Jubiläums-Edition von Event Horizon mit toller Ausstattung

Die Limitierte Collector's Editon Steelbook bietet den Sci-Fi-Horrorfilm in einem Schuber, ausgestattet mit einem Bauplan der Event Horizon, Artcards, einem Aufnäher für die Crew, einem Pin sowie dem Film auf 4K Blu-ray und normaler Blu-ray. Für die Jubiläums-Edition bezahlt ihr 54,99 Euro.

Günstigere Alternative von Event Horizon

Am 17. November erscheint zudem die günstigere Variante der 4K-Edition von Event Horizon, die weniger als die Hälfte kostet:

Warum lohnt sich Event Horizon?

© Paramount Das Zubehör der Event Horizon Collector's Edition

Für seinen dritten Spielfilm konnte Regisseur Paul W.S. Anderson einige erstklassige Schauspieler an Bord holen. Zwei Jahre vor Matrix gab Laurence Fishburne den Kapitän der Lewis and Clark, deren Crew unter anderem aus Joely Richardson (Die Farbe aus dem All), Jason Isaacs (Harry Potter) und Sean Pertwee (Gotham) besteht. Sam Neill stößt als Außenseiter Weir dazu, der sein Lebenswerk in Gestalt der Event Horizon retten will.

Andersons bis dahin größter Film wurde mit einem Budget von 60 Millionen Dollar ausgestattet. Entsprechend detailliert und eindrucksvoll düster wird die Innenwelt der Event Horizon gestaltet. Schon damals hatte der Regisseur von 4 Resident Evil-Filmen eine Vorliebe für beengte Todesfallen. Die Gänge, Tunnel und Schächte der Event Horizon entwickeln sich in dem Sci-Fi-Horrorfilm zu labyrinthischen Wegen, die in die schlimmsten Erinnerungen ihrer Besatzung führen.

Leider wurde das äußerst verstörende Finale des Films nach Test Screenings abgemildert. An grotesker Folter, Verstümmelungen und ähnlichen Albträumen mangelt es dem Film aber trotzdem nicht. Event Horizon ist kein Hostel im Weltraum, aber die horrenden Visionen können sich sehen lassen.

