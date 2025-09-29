Wochenlang in über 90 Ländern auf Platz 1: Jetzt wurde die Streaming-Sensation verdrängt

Fast den gesamten September über dominierter dieser Crime-Thriller die Streaming-Charts. Nun wurde er in den meisten Ländern jedoch von einem anderen Titel abgelöst.

Wer in den vergangenen Wochen bei Apple TV+ unterwegs war, dürfte früher oder später vor allem über einen Film gestolpert sein: Highest 2 Lowest. Die jüngste Regiearbeit von Spike Lee feierte Anfang des Monats ihre Streaming-Premiere, nachdem sie davor bereits bei den Filmfestspielen von Venedig zu sehen war.

Der Rest ist Geschichte: Highest 2 Lowest stürmte die Streaming-Charts von Apple TV+ und konnte sich die meiste Zeit über in über 90 Ländern auf der Spitzenposition halten. Diese Ära ist nun jedoch vorbei: Apple TV+ hat ein neues Original veröffentlicht, das den von Denzel Washington angeführten Crime-Thriller verdrängt hat.

Neuer Platz 1 in den Streaming-Charts bei Apple TV+: All of You löst Crime-Thriller Highest 2 Lowest ab

Ein Blick in die Top 10 der beliebtesten Filme bei Apple TV+ offenbart: All of You hat sich in Deutschland auf Platz 1 gesetzt. Auch in anderen Territorien konnte das romantische Sci-Fi-Drama mit Imogen Poots und Brett Goldstein in den Hauptrollen überzeugen. Laut Flixpatrol ist All of You in 91 Apple-Märkten an der Spitze der Charts.

Hier könnt ihr den Trailer zu All of You schauen:

All of You - Trailer (Deutsch) HD

All of You entführt in eine nahe Zukunft, in der Menschen mittels Test Seelenverwandte finden können. Genau einen solchen Text macht Laura (Imogen Poots) und findet heraus, dass offenbar Lukas (Steven Cree) der Mann ihres Lebens ist. Die beiden heiraten, kriegen Kinder und erleben gemeinsam einige Höhen und Tiefen.

Doch was ist, wenn Lukas nie die Person war, auf die Laura insgeheim in ihrem Inneren immer gewartet hat. Nicht zuletzt begegnet sie im Lauf der Zeit immer wieder Simon (Brett Goldstein), einem Freund aus dem College, zu dem sie eine besondere Anziehung verspürt. Laut des Seelenverstandtschaftstests war er aber nicht der Richtige.

Vor All of You bei Apple TV+ war Regisseur William Bridges an einem Sci-Fi-Hit von Netflix beteiligt

All of You feierte letztes Jahr auf dem Toronto International Film Festival seine Premiere und hat überwiegend positive Kritiken erhalten. Inszeniert wurde der Film von William Bridges (ebenfalls Co-Autor mit Brett Goldstein), der sich mit Zukunftswelten bestens auskennt: Er schrieb drei Episoden der gefeierten Sci-Fi-Serie Black Mirror.

Nach den verstörenden Abgründen, die er in Shut Up and Dance (Staffel 3, Folge 3) sowie den beiden USS Callister-Abenteuern (Staffel 4, Folge 1 und Staffel 7, Folge 6) im Black Mirror-Universum aufgerissen hat, schlägt er in All of Us einen einfühlsameren Ton an und ergründet die Gefühle seiner verbundenen und doch distanzierten Figuren.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Apple TV+:

Beim Publikum kommt der Film offenbar ganz gut an. Zumindest sind viele Abonnent:innen neugierig, was sich hinter der Prämisse versteckt und klicken auf Play. Ob sich All of Us ähnliche lange wie Highest 2 Lowest an der Spitze der Streaming-Charts von Apple TV+ halten wird – das werden wir erst in den nächsten Wochen erfahren.