Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Bei Berlin – Tag & Nacht stehen Liebe, Freundschaft, Intrigen und Drama im Vordergrund. Hier erfahrt ihr, wie es ab dem 09. September weitergeht.

Diese Woche steht Berlin – Tag & Nacht unter dem Motto Eifersucht. Chiara muss sich eingestehen, dass sie noch Gefühle für Malte hat und kann es nicht mit ansehen, wie er sich langsam in Valentina verliebt. Rick muss, um seine Beziehung zu Nuri zu retten, seine Eifersucht in den Griff bekommen. Was in der Hauptstadt sonst noch passiert, erfahrt ihr hier.

Montag, 9. September – Folge 3272

Chiara lässt es nicht kalt, dass Malte scheinbar mit Valentina anbandelt. Sie wird sich bewusst, dass sie mit Malte über ihre Gefühle sprechen muss. Doch es kommt anders als gedacht, denn in einem Moment zu zweit macht Chiara Valentina eine Ansage, die sich gewaschen hat. Valentina soll sich von Chiaras Freunden – und vor allem Malte fernhalten.

Ein gemeinsamer Abend im Matrix läuft daraufhin völlig aus dem Ruder. Chiara vermittelt Valentina an zwei Spanier, von denen sie im Club angemacht wird, nur um Valentina loszuwerden. Was Chiara nicht ahnt, dass die Typen ganz andere Pläne mit Valentina haben.

Dienstag, 10. September – Folge 3273

Valentina bleibt weiterhin verschwunden, aber mittlerweile haben ihre Freunde herausgefunden, dass sie von den zwei Typen aus dem Matrix entführt wurde. Malte macht Chiara deswegen schwere Vorwürfe. Er wirft ihr vor, sie habe Valentina aus Eifersucht mit den Männern mitgehen lassen.

Kurz darauf taucht Valentina völlig fertig in der WG auf. Sie wurde in einer Lagerhalle festgehalten, konnte sich irgendwie von ihren Fesseln befreien und fliehen. Das Ungewöhnliche: Valentina erzählt, dass die Entführer ihren vollen Namen kannten. Doch ihren Nachnamen hat sie ihnen nie genannt.

Mittwoch, 11. September – Folge 3274

Nuri und Rick nähern sich endlich wieder an. Rick versucht seine Eifersucht besser in den Griff zu bekommen, was Nuri total freut. Denn der will den Rest seines Lebens mit Rick verbringen. Doch Ricks Eifersucht wird direkt auf die Probe gestellt, als Nuri mit einem Arbeitskollegen in der Schnitte einen Termin hat. Und tatsächlich kann er sich zusammenreißen und zeigt sich von seiner besten Seite. Bei einem gemeinsamen Date plant das Pärchen seine gemeinsame Zukunft. Doch kommen sie dabei überhaupt auf einen Nenner?

Donnerstag, 12. September – Folge 3275

Eine Entführung kommt selten allein: Amelie kommt in der Nacht nicht nach Hause, weswegen sich Milla Sorgen macht. Eigentlich wollte ihre Tochter zu Hause schlafen. Auch Lennart findet Amelies Verhalten merkwürdig, denn sie hat sich bislang nicht bei ihrem Freund gemeldet. Was ihre Liebsten nicht wissen: Amelie wurde am Abend zuvor scheinbar entführt.

Die Polizei will abwarten, denn sie sind sich sicher, dass Amelie nach einem Streit mit Lennart nur Zeit für sich braucht. Hilflos fangen alle an, Amelie zu suchen. Milla und Mike zeigen Passanten Bilder von Amelie und tatsächlich treffen sie vor der WG auf ihren Entführer.

Ausstrahlung & Stream: So kannst du Berlin - Tag & Nacht kostenlos schauen

Neue Folgen gibt es wöchentlich von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTL2. Eine Woche im Voraus sind die Folgen auf RTL+ im Stream verfügbar. Außerdem können alle Staffeln auf der Streamingplattform nachgeschaut werden.