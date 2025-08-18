X-Men-Star fand Dreharbeiten vor 20 Jahren "schrecklich" und kehrt nun trotzdem zu Marvel zurück

Alan Cumming kehrt nach zwanzig Jahren für Avengers 5 in seine Marvel-Rolle als Nightcrawler zurück. Der Schauspieler beschreibt nun, wie er damit alte X-Men Erfahrungen bewältigt.

Der Cast für Avengers 5: Doomsday bringt viele alte Marvel-Bekannte wieder auf den Plan. Darunter auch X-Men-Darsteller Alan Cumming, der zuletzt 2003 in X-Men 2 die Rolle des Nightcrawlers übernommen hat. Cummings teilte nun, wie die Erfahrungen am Avengers-Set bei ihm alte X-Men-Wunden geheilt haben.

“Schreckliche Erfahrung”: So hat Alan Cummings den X-Men-Dreh in Erinnerung

In einem Interview mit dem People Magazine sprach Alan Cumming diese Woche über seine Erfahrungen am Set von Avengers 5. Der 60-Jährige schlüpft zum ersten Mal seit 20 Jahren zurück in seine Rolle als Nightcrawler und beschreibt seine Eindrücke:

Es war unglaublich. Es war wirklich... auf eine irgendwie kitschige Art und Weise war es wirklich heilsam und schön, zu etwas zurückzukehren, das beim ersten Mal eine schreckliche Erfahrung war. Ein großartiger Film.

2003 hatte Cumming am Set von X2 schlechte Erfahrungen gemacht. Unter anderem saß er jeden Tag bis zu fünf Stunden in der Maske und geriet mehrfach mit dem Regisseur Bryan Singer aneinander. Er beschreibt den Dreh als “furchtbar, aus einer Menge an Gründen, über die ich bereits ausgiebig gesprochen habe.”

Wegen anderer Verpflichtungen hat Cumming die Dreharbeiten für Avengers binnen weniger Tage abgeschlossen. Er beschreibt die Zeit dennoch als positiv.

Es war wirklich toll, zurückzukehren. Und vor allem bin ich 60 Jahre alt. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinen 60ern noch Stunts machen und einen Superhelden spielen würde. Das war also großartig.

So viel wissen wir zu den X-Men in Avengers 5

Avengers 5 könnte einen großen Kampf zwischen den X-Men und den Avengers bringen, wie zuvor in der Comic-Vorlage beschrieben. Der Cast bringt neben Alan Cumming auch die X-Men-Darsteller Ian McKellen (Professor Xavier) und Patrick Stewart (Magneto) zurück auf die große Leinwand.

Avengers: Doomsday soll im April 2026 starten. Ein Jahr darauf folgt dann die Fortsetzung Avengers: Secret Wars im Mai 2027. Regie übernehmen wieder die Russo-Brüder, die zuvor auch Avengers: Infinity War und Endgame inszeniert haben.