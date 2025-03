Riesiger Avengers 5-Cast deutet Katastrophe an: Marvel-Eskalation aus den Comics ist schockierender als Infinity War

Der Cast für Avengers: Doomsday platzt aus allen Nähten und viele Fans sind verwirrt, wie das alles in eine Story passt. Eine mögliche Antwort liefern die Comics.

Neue Avengers, die Fantastic Four, die Thunderbolts und ein Großteil der ersten X-Men-Garde: Nach der gewaltigen Cast-Enthüllung für den kommenden MCU-Blockbuster Avengers 5: Doomsday sorgte bei vielen Fans für eine Mischung aus Euphorie und Verwirrung. Denn wie passen die 27 Hauptfiguren und etliche noch nicht verkündete weitere Nebencharaktere überhaupt in eine Filmhandlung?

Konkrete Infos zur Handlung gibt es zwar noch keine, aber sowohl die Marvel-Comics als auch das Marvel Cinematic Universe selbst geben deutliche Hinweise, was für ein multiversales Spektakel uns im neuen Avengers-Film erwarten könnte. Und diese Theorie ergibt mit Blick auf die Besetzung tatsächlich Sinn.

Avengers vs. X-Men: Die Vorbereitung auf Secret Wars beginnt

Eine große Befürchtung vieler Fans ist, dass Avengers 5 eine einzige Cameo-Parade werden könnte und Charaktere wie die enthüllten X-Men nur wenige Minuten Screentime bekommen könnten. Die Comic-Reihe Secret Wars aus dem Jahr 2015 und vor allem die vorangegangene Storyline Time Runs Out deuten jedoch auf das Gegenteil hin: Die X-Men könnten prominente Hauptfiguren sein.

Avengers: Doomsday und der nachfolgende Avengers 6: Secret Wars sollen der Höhepunkt der Multiverse-Saga des MCU werden, die nach dem Ende der Infinity-Saga begonnen hat. In Vorbereitung auf Secret Wars könnte sich der 5. Avengers-Film vor allem bei den Marvel-Comics aus dem Jahr 2014 einiges abschauen.

Als direkte Vorgeschichte zu Secret Wars beleuchtet die Comic-Geschichte Time Runs Out eine große Krise im Multiversum. Zahlreiche alternative Realitäten beginnen miteinander zu kollidieren und zu verschwinden. Schlussendlich existieren nur noch zwei Universen, die sich im Angesicht der Vernichtung gegenseitig zu zerstören versuchen.

Bevor im 6. Avengers-Film das Multiversum völlig eskaliert, könnte in Avengers: Doomsday vor allem dieser Konflikt im Zentrum stehen. Aber welche zwei Welten könnten das in der MCU-Version sein? Die Besetzung mehrerer Stars der X-Men-Filme gibt einen deutlichen Hinweis.

Das MCU hat bereits den Grundstein für Avengers 5 gelegt

Die Multiversums-Katastrophe wird in den Comics als Inkursionen bezeichnet. Im MCU wurde dieses Phänomen bereits in Doctor Strange in the Multiverse of Madness erstmals vorgestellt. Wenn die Grenze zwischen zwei Universen geschwächt wird, beginnen diese miteinander zu kollidieren, bis eine oder sogar beide ausgelöscht sind.

So lernten wir in dem MCU-Film aus dem Jahr 2022 nicht nur eine alternative Variante von Doctor Strange kennen, dessen Welt durch eine Inkursion vernichtet wurde. Auch endete der Film mit der drohenden Ankündigung, dass Strange durch seine Reisen durch das Multiversum selbst eine Realitäten-Kollision ausgelöst hat.

Konkret könnte in Avengers: Doomsday nun eine Inkursion zwischen der Erde-616 (der MCU-Realität) und einem Universum, das die originalen X-Men beheimatet, bevorstehen. Einen Hinweis auf dieses Szenario lieferte eine Post-Credit-Szene des Films The Marvels.

Im Finale von The Marvels entsteht ein Riss zwischen zwei Universen. Obwohl Carol Danvers, Kamala Khan und Monica Rambeau diesen mit vereinten Kräften schließen können, strandet Monica am Ende in einer alternativen Realität. In dieser wird sie unter anderem von Mutant Hank McCoy aka Beast (Kelsey Grammer) begrüßt.

Da Kelsey Grammer jetzt offiziell zum Cast von Avengers: Doomsday zählt, können wir davon ausgehen, dass sein X-Men-Universum eine wichtige Rolle im neuen Film einnimmt und der verschlossene Riss womöglich erst der Beginn einer Inkursion zwischen den beiden Universen war.

Ein Kampf zwischen dem Avengers-Universum und dem X-Men-Universum ergibt Sinn

Ob Avengers: Doomday tatsächlich von einer Kollision zwischen der MCU-Realität und einer X-Men-Welt handelt, ist trotz vieler Hinweise zum aktuellen Zeitpunkt noch reine Spekulation. Auch welche Rolle Robert Downey Jr. als Doctor Doom darin spielt, bleibt ein großes Rätsel. Allerdings verspräche dieses Szenario bereits jetzt ein unglaubliches Blockbuster-Spektakel, das die Avengers und das Publikum mit einem quälenden Dilemma konfrontiert.

Wären die Superheld:innen des MCU tatsächlich dazu bereit, eine andere Realität zu bekämpfen und auszulöschen, um damit ihre eigene zu retten? Dabei wäre vor allem die Besetzung der originalen X-Men-Stars Patrick Stewart (als Charles Xavier), Ian McKellen (als Magneto), James Marsden (als Cyclops) und Co. ein genialer Schachzug, der die Nostalgie der Marvel-Fans zur emotionalen Waffe macht.

Anstatt uns einfach nur ein alternatives Universum mit Varianten bekannter MCU-Stars, die bekämpft werden müssen, vorzusetzen, verteilt ein drohender Konflikt zwischen Erde-616 und einer Realität voller bekannte und geliebter X-Men-Stars die Sympathien schon jetzt auf beide kollidierende Universen gleichermaßen.

Falls am Ende nur ein Universum überleben kann, stehen Marvel-Fans vor einem Dilemma: Wollen wir lieber die Welt der X-Men oder das MCU retten? Und sollte Avengers: Doomsday der Comic-Vorlage folgen, könnte der Blockbuster sogar mit einem schockierenden Cliffhanger enden, der selbst das Ende von Infinity War in den Schatten stellt: mit der Vernichtung beider Universen.

Wann kommen Avengers 5 und Avengers 6 ins Kino?

Avengers: Doomsday soll am 29. April 2026 und Avengers: Secret Wars am 5. Mai 2027 im Kino erscheinen. Inszeniert werden beide Filme von Marvel-Experten Joe und Anthony Russo, die zuvor unter anderem auch für das Avengers-Doppel Infinity Wars und Endgame die Regie übernahmen.