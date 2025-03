Marvel enthüllt kompletten Avengers 5-Cast – mit zwei großen Rückkehrern

Marvel enthüllt im Live-Stream die bisher noch unbekannte Besetzung des MCU-Blockbusters Avengers 5: Doomsday. Zwei große Fan-Lieblinge gehören auch dazu.

Die MCU-Zukunft wird in den nächsten zwei Jahren mit zwei gigantischen Blockbustern fortgesetzt: Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars sollen 2026 und 2027 das Fundament für neue Marvel-Geschichten legen. Über die Handlung und die Besetzung der beiden Filmen war bisher nur wenig bekannt. Bis jetzt: Marvel hat jetzt nämlich die Hauptbesetzung von Avengers 5 bekannt gegeben.

Das sind die größten Marvel-Stars in Avengers 5

Bisher war lediglich Robert Downey Jrs. Auftritt als Mega-Schurke Doctor Doom für Avengers 5 sicher. Dank eines offiziellen Live-Streams sind Marvel-Fans jetzt schlauer: Dort fährt eine Kamera langsam an den Set-Stühlen verschiedener Stars vorbei und enthüllt so ihre Namen. Bisher wurden folgende Schauspieler:innen enthüllt:

Schaut hier den Live-Stream von Marvel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit sind immerhin schon zwei große Avengers-Namen enthüllt: Hemsworth kehrt vier Jahre nach Thor 4: Love and Thunder als Sohn Odins zurück und Paul Rudd steht als Ant-Man an seiner Seite.

Aber auch darüber hinaus gibt es viele alte Bekannte: Mackie und Stan waren als Marvel-Veteranen erst kürzlich wieder in Captain America 4: Brave New World zu sehen, Wyatt Russell stand zum ersten Mal für The Falcon and The Winter Soldier vor der Kamera und wird bald in Thunderbolts* wieder eine MCU-Mission übernehmen. Wright trat mit Black Panther: Wakanda Forever in die Black Panther-Fußstapfen von Chadwick Boseman. Tenoch Huerta spielte dort ihren Gegenspieler Namor.

Die wohl größten Neuzugänge sind Vanessa Kirby und Ebon Moss-Bachrach als Sue Storm und Ben Grimm: Die Held:innen aus The Fantastic Four: First Steps werden die Marvel-Zukunft bereits 2025 sichern müssen.

Wann kommen Avengers 5 und Avengers 6 ins Kino?

Avengers 5 soll am 29. April 2026 und Avengers 6 am 5. Mai 2027 im Kino erscheinen. Für beide Filme sitzen die Marvel-Experten Joe und Anthony Russo in den Regiestühlen. Sie inszenierten zuvor unter anderem Avengers: Endgame.