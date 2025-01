Yellowstone-Macher Taylor Sheridan brach eigene Regel beim Dreh gleich 12 Mal – am Ende beschwerten sich die Fans

Taylor Sheridan stellte vor dem Start von Yellowstone eine Regel auf, die er schon in Staffel 1 brach – und während der Serie noch viele weitere Male.

Taylor Sheridan arbeitete schon lange vor dem Start von Yellowstone in der Film- und Serienbranche und war dabei vor allem als Schauspieler in diversen Projekten zu sehen. Sicario stellte 2015 das erste Projekt für Sheridan dar, bei dem der gebürtige Texaner als Drehbuchautor fungierte. Diesem Startschuss sollte eine steile Karriere hinter der Kamera folgen, die über das Yellowstone-Universum hinaus zahlreiche Serien und Filme hervorbrachte und immer noch bringt.

Bei seinem Wechsel vom Schauspieler zum Filmemacher stellte Sheridan eine eiserne Regel auf – die er in Yellowstone jedoch mehrfach brach.

Taylor Sheridan schrieb sich trotz eigener Regel als Figur in Yellowstone

Wie Sheridan 2016 in einem Interview mit Uproxx erklärte, hegte er damals keine Intentionen, sich trotz seiner Vergangenheit als Schauspieler selbst in eine seiner Projekte zu schreiben:

Es gibt viele Leute die das gemacht haben. Ich will nicht einer dieser Typen sein.

2018 ging schließlich die 1. Staffel von Yellowstone in den USA an den Start – und debütierte Sheridan in der Rolle des Pferdehändlers Travis Wheatley bereits in der fünften Episode. Der Serienschöpfer war über den Verlauf der Western-Serie in ganzen 12 Folgen zu sehen und nahm vor allem im Serienfinale eine maßgebliche Rolle ein, die von vielen Fans kritisiert wurde.

Sein eigenes Casting kam für Sherdian angeblich organisch und aus Authentizitätsgründen. Der Serienschöpfer besitzt selbst zwei Ranches in Texas und wuchs neben einer von ihnen auf. Seine professionellen Kenntnisse im Umgang mit Pferden habe ihn schließlich dazu bewogen, die Rolle des Travis selbst anzutreten, wie er gegenüber CBS Sunday Morning erklärte:

Die ganzen Pferde in unserer Branche sind furchtbar. Sie sind nicht eingeritten, sie sind nicht wirklich sicher, deshalb sieht man Schauspieler:innen nicht sehr oft auf ihnen reiten. Ich wollte das nicht so machen also habe ich alle Pferde für die Serie gekauft und den Schauspieler:innen beigebracht, wie man reitet.

Taylor Sheridans Yellowstone-Rolle wurde in Staffel 5 von Fans kritisiert

Als Pferdehändler Travis steht Sheridan John Dutton (Kevin Costner) und dessen Ranch über den Verlauf der Serie mit Rat und Tat zur Seite. Dabei zeigt Sherdian nicht selten sein Können im Umgang mit Pferden, das zum Ende von Staffel 5 jedoch neue Höhen erreicht. Nicht nur stellt Sheridan als Travis darin Tricks zur Schau, auch inszeniert er sich als leicht bekleideter Retter der Ranch an der Seite von extra für diesen Zweck gecasteten Supermodels.

Fans reagierten erzürnt auf diese überbordende Selbstinszenierung, die der Serie laut ihnen sogar geschadet habe. Die Aussicht darauf, Sheridan als Besitzer der Four Sixes-Ranch in der geplanten Spin-off-Serie Yellowstone: 6666 häufiger wiederzusehen, begrüßen daher nicht alle.

Nach weiteren Auftritten seinerseits im Spin-off 1883 sowie der ebenfalls von ihm geschriebenen Serie Lioness, in der er wiederholt ohne Shirt zu sehen ist, können seine Intentionen mittlerweile wohl guten Gewissens infrage gestellt werden.