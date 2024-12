"So dumm!": Yellowstone-Schöpfer hat sich als Super-Cowboy in die vorletzte Folge geschrieben und Fans hassen es

In der 13. Folge der 5. Staffel Yellowstone hat Serienschöpfer Taylor Sheridan einen denkwürdigen Auftritt vor der Kamera. Sein arroganter Travis kommt bei den Fans allerdings nicht gut an.

Yellowstone steuert auf das große Finale der 5. Staffel zu. Nächste Woche verrät die Serie, wie die Geschichte der Familie Dutton ausgeht. Die vorletzte Folge ließ allerdings aus einem anderen Grund die Gemüter der Fans hochkochen. Denn Serienschöpfer Taylor Sheridan tritt darin als eine Art Cowboy-Messias auf.

So inszeniert sich der Yellowstone-Schöpfer in der 13. Folge der 5. Staffel

Taylor Sheridan hatte bereits in mehreren Yellowstone-Episoden Auftritte: Sein Pferdetrainer Travis Wheatley kann mit den Tieren umgehen wie kein zweiter. In Staffel 4 nahm er Jimmy (Jefferson White) mit auf die Four-Sixes-Ranch in Texas, um das Rodeo-Talent zum echten Cowboy auszubilden.

In Folge 13 reist Beth Dutton (Kelly Reilly) nun nach Texas, weil ihre Familie Travis' Hilfe braucht, um die Pferde der Yellowstone-Ranch mit seinem Können so gewinnbringend wie möglich zu verkaufen. Sie trifft den Über-Cowboy bei einer Strip-Poker-Runde mit mehreren leicht bzw. unbekleideten Damen an, darunter auch Sadie (gespielt vom 26 Jahre jüngeren Supermodel Bella Hadid), die sich als Travis' feste Freundin herausstellt. Auf Beths Frage, warum Sadie mit dem so offenkundig arroganten Womanizer zusammen ist, antwortet die nur: "Hast du ihn jemals reiten sehen?"

Beth bezeugt schließlich Travis' Reit-Talent, muss sein Können eingestehen und für seine Hilfe zu Kreuze kriechen. Später erzählt Rip (Cole Hauser), wie er einst in einer Barschlägerei zu seiner Freundschaft mit dem in Wahrheit überaus loyalen Travis kam. Kurzum: Taylor Sheridan inszeniert sich kurz vor dem Finale als Alleskönner und Retter, worin vielleicht nach der Yellowstone-Krise mit Kevin Costner auch ein Meta-Kommentar versteckt ist?

Fans reagieren erzürnt auf Taylor Sheridans neustem Yellowstone-Auftritt

Viele Fans heißen den neusten Travis-Auftritt nicht gut, zumal er die Weichen für Taylor Sheridan als möglicher Hauptfigur im zukünftigen Texas-Spin-off Yellowstone: 6666 stellen könnte. Hier haben wir einige Reaktionen für euch zusammengetragen:

Ok. Ich brauche WENIGER Taylor Sheridan in Yellowstone und mehr, hmm, vielleicht ... Geschichte!!? Er hat eine Episode auf sich selbst verschwendet.

Dass Taylor Sheridan Bella Hadid in Yellowstone zu seiner festen Freundin gemacht hat, ist objektiv urkomisch.

Natürlich hat Taylor Sheridan sich in so eine Szene geschrieben. So dumm!

Was wirklich kein Yellowstone-Fan will: Taylor Sheridans endlosen Narzissmus in der finalen Staffel. Besonders verachtenswert fand ich für die Oben-ohne-Szene mit Beth, die eine ganze Minute mit seinem Jackass, Frat-Boy Travis verbringen muss.

Taylor Sheridan hat eine der letzten Episoden der Serie daran verschwendet, sich selbst in Yellowstone zu schreiben, um sich mit halbnackten Frauen zu schmücken. Wir hätten 8 weitere Folgen mit Kevin Costner haben können statt diesem Mist.

Wie zur Hölle soll Yellowstone das in anderthalb Folgen alles zu Ende bringen? Ich hätte wirklich ohne die 20 Minuten auskommen können, in denen Taylor Sheridan sich als Frauenheld und Ober-Cowboy der ganzen Welt darstellt. Was für ein Ego!

Taylor Sheridan besetzte sich laut Looper einst selbst als Travis, weil er als einziger Schauspieler mit den Fähigkeiten hatte, komplizierte Pferde-Manöver vor der Kamera überzeugend durchzuführen. Auf seiner Ranch trainierte er seinen Cast außerdem selbst im Reiten.

Ob Sheridans Travis auch einen Auftritt im Yellowstone-Finale haben wird, das nächste Woche am 16. Dezember 2024 in Deutschland im Stream * erscheint, ist unklar. Der Trailer zur letzten Yellowstone-Folge der 5. Staffel verspricht für nächste Woche jedenfalls ein dramatisches Finale.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

