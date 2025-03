Yellowstone-Schock: Neue Serie endet früher als gedacht und Fans erfahren es jetzt erst

Die Yellowstone-Serie 1923 mit Harrison Ford und Helen Mirren ist mitten in der 2. Staffel. Das neue Kapitel wird aber früher zu Ende sein, als man annahm.

Im Western-Spin-off 1923 geben sich Sternenkriegsveteran Harrison Ford und seine Shakespeare-erprobte Kollegin Helen Mirren als Dutton-Vorfahren Cara und Jacob die Ehre. Staffel 2 läuft aktuell auf Paramount+, wo bereits fünf Folgen aus dem neuen Kapitel über die Bühne gegangen sind.

Yellowstone-Fans, die nun auf insgesamt acht Episoden wie in Staffel 1 gehofft haben, könnten allerdings enttäuscht werden.

Yellowstone-Ableger 1923 mit verkürzter Staffel 2: Harrison Ford und Helen Mirren machen früher Feierabend

Im Gegensatz zur Debüt-Season wird das aktuelle Kapitel der Yellowstone-Serie 1923 nur sieben Folgen vorweisen. So viel bestätigte Paramount+ mitten in der 2. Staffel gegenüber TV Insider , wo es allerdings auch eine tröstende Zusatzinformation gab: Das Staffelfinale wird extra lang ausfallen, um für die verkürzte Season zu entschädigen.

Und so sieht die 2. Staffel von 1923 im Detail aus:

Folge 1: Die tödliche Jahreszeit (23. Februar)

Folge 2: Winter der Gewalt (2. März)

Folge 3: Umgeben von Schrecken (9. März)

Folge 4: Die eisernen Flüsse (16. März)

Folge 5: Nur Schüsse leiten uns (23. März)

Folge 6: The Mountain Teeth of Monsters (30. März)

(30. März) Folge 7: A Dream and a Memory (6. April)

Nach aktuellem Plan soll es keine 3. Staffel für diesen Yellowstone-Ableger geben. Das 2. Staffelfinale muss somit auch als Serienfinale herhalten. Zum Glück haben Fans von Taylor Sheridan-Western noch viel mehr Yellowstone auf dem zukünftigen Programmplan zu entdecken.

Wie geht es im Yellowstone-Serienkosmos weiter?

Die Originalserie Yellowstone und das erste Spin-off 1883 sind bereits abgeschlossen. Ein Ende der Western-Serien ist jedoch noch lange nicht in Sicht. Noch dieses Jahr wird mit The Madison ein Ableger über die McIntosh-Familie aus Montana ins Programm von Paramount+ galoppieren – inklusive Michelle Pfeiffer in einer der Hauptrollen.

Weitere Gelbstein-Spin-offs sind bereits in Entwicklung. Neben 6666 und 1944 sind das ein noch nicht genau betiteltes Format über Beth Dutton und Rip Wheeler sowie eine Serie über Kayce Dutton.

