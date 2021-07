Zack Snyder's Justice League fürs Heimkino: Hier kriegt ihr das limitierte Steelbook und die 4K-Blu-ray

Da das 4-stündige DC-Highlight Zack Snyder's Justice League in vielen Versionen erhältlich ist, zeigen wir euch hier die Übersicht. Ganz frisch kommt das limitierte Steelbook raus.

Von Zack Snyder's Justice League sind verschiede Versionen im Umlauf und nicht alle sind immer überall erhältlich. In diesem Artikel zeigen wir euch alle Möglichkeiten, sich den 4-Stunden-Cut nach Hause zu holen: Editionen, Preise und Anbieter. Seit dieser Woche ist das Steelbook erhältlich. Bei Veröffentlichung des Artikels war die Version allerdings bei allen Händlern außer Saturn ausverkauft. Die Alternativen sind aber zahlreich.

Justice League Snyder-Cut als limitiertes Steelbook: Händler und Preis

Für die Steelbook-Version müsst ihr vermutlich schnell sein. Derzeit bieten Saturn und MediaMarkt die Premium-Edition des 4-Stunden-Films an. Bei Amazon scheint das Steelbook bereits ausverkauft zu sein.

Snyder-Cut als 4K-Steelbook bei Saturn *

Preis: 42.99 Euro - derzeit erhältlich

Snyder-Cut als 4K-Steelbook bei MediaMarkt *

Preis: 42.99 Euro - derzeit ausverkauft

Snyder-Cut als Blu-ray-Steelbook bei Amazon *

Preis: 42.99 Euro - derzeit ausverkauft

Justice League Snyder-Cut als Standard-4K-Blu-ray: Händler, Termin, Preis

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei Amazon *

Preis: 27.99 Euro

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei Saturn *

Preis: 27.99 Euro

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei MediaMarkt *

Preis: 27.99 Euro

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie Joker mit seinem aufwendigen Szenenbild und der atmosphärischen Inszenierung Vorteile hat.

Justice League Snyder-Cut als Standard-Blu-ray: Händler, Termin, Preis

Snyder-Cut als Blu-ray bei Amazon *

Preis: 16.99 Euro

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei Saturn *

Preis: 16.99 Euro

Snyder-Cut als 4K-Blu-ray bei MediaMarkt *

Preis: 16.99 Euro

Bei Amazon zum Leihen: Die Stream-Verfügbarkeit von Justice League in der Übersicht

Amazon bietet zusätzlich die Schwarzweiß-Version von Justice League: Justice is Gray. Sky Cinema hatte diese Option bisher nicht. Insgesamt kauft ihr ein Gesamtpaket von über 8 Stunden.



Podcast für DC-Fans: Wie gut ist der Snyder-Cut von Justice League?

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand im sogenannten Snyder-Cut. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten Patrick, Jenny und Matthias die Frage, ob sich der 4-stündige Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.