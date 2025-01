Zendaya wurde mit 14 Jahren berühmt – jetzt bereut sie es: "Wünschte, ich wäre zur Schule gegangen"

Zendaya ist dank Filmen wie Challengers und Dune eine der aktuell gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Wenn sie auf ihre Karriere zurückblickt, würde sie aber eine Sache ändern.

Mit Zendayas Karriere geht seit Jahren steil bergauf. Erst letztes Jahr brillierte sie in dem hypnotisierenden Sport-Drama Challengers. Davor war sie in großen Blockbustern-Reihen wie Spider-Man und Dune und zu sehen, ganz zu schweigen von der gefeierten HBO-Serie Euphoria, für die sie eine Emmy-Auszeichnung erhalten hat.

Zendayas Karriere begann jedoch schon viel früher. Bereits im Alter von 14 Jahren stand sie für die Serie Shake It Up! – Tanzen ist alles vor der Kamera, die von 2010 bis 2013 im Disney Channel ausgestrahlt wurde. Zwei Jahre später übernahm sie die Hauptrolle in K.C. Undercover, die von 2015 bis 2018 ebenfalls im Disney Channel lief.

Berühmt geworden als Kinderstar in Hollywood: Rückblickend wäre Zendaya lieber zur Schule gegangen

Zendaya ist als Kinderstar in Hollywood groß geworden und bewegte sich dadurch sehr früh in einer Welt der Erwachsenen, in der sie selbst sehr schnell erwachsen werden musste. Eine richtige Kindheit und Jugend hatte sie nicht, wie Zendaya im Mai 2024 gegenüber der Modezeitschrift Vogue durchblicken ließ.

Damals erzählte sie:

Ich weiß nicht, inwieweit ich eine Wahl hatte. Ich habe komplizierte Gefühle, wenn es um Kinder und Ruhm geht und darum, in der Öffentlichkeit zu stehen, oder eine Kinderschauspielerin zu sein. Wir haben viele Fälle gesehen, in denen es kein gutes Ende nahm ... Und ich glaube, erst jetzt, als Erwachsene, fange ich an zu sagen: 'Oh, okay, warte mal: Ich habe immer nur das getan, was ich kannte, und das ist alles, was ich kannte.'

Weiter sagte sie:

Es ist fast so, als würde ich jetzt erst durch meine ängstliche Teenager-Phase gehen, weil ich vorher nicht wirklich die Zeit dazu hatte. Ich hatte das Gefühl, in eine sehr erwachsene Position gedrängt worden zu sein: Ich wurde sehr früh zur Ernährerin meiner Familie, und es gab eine Menge Rollentausch, und ich wurde einfach erwachsen.

Zendaya erklärte zudem dem Interview, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend immer das Gefühl hatte, "dieses perfekte Wesen" sein zu müssen, das alle Erwartungen erfüllt. Der daraus resultierende Druck hat sie sehr geprägt und für eine Art Tunnelblick gesorgt, der es ihr jetzt schwerfallen lässt, Dinge einfach zu genießen.

Sie beschrieb das wie folgt:

Ich bin immer sehr angespannt, und ich glaube, das kommt daher, dass ich als Kind nie wirklich die Gelegenheit hatte, einfach mal etwas auszuprobieren. Und ich wünschte, ich wäre zur Schule gegangen.

Was macht Zendaya nach Challengers, Dune und Spider-Man? Zwei große neue Filme stehen bereits fest

Nach ihrem großen Challengers-Jahr ist Zendaya als Nächstes in dem Liebesfilm The Drama an der Seite von Robert Pattinson zu sehen, der voraussichtlich 2025 seine Premiere feiern wird. Darüber hinaus wurde sie kürzlich in The Odyssey, dem neuen Film von Christopher Nolan, gecastet, der im Sommer 2026 ins Kino kommt.

Zum Weiterlesen: Warum Challengers mit Zendaya so herausragend ist

Abseits davon sind ihre vergangenen Rollen nicht vergessen. Sowohl in Spider-Man 4 als auch in Dune 3 soll sie wieder mit von der Partie sein. Für Januar 2025 ist außerdem der Drehstart für Euphoria Staffel 3 geplant. Allzu schnell wird sich Zendaya nicht von der Schauspielerei verabschieden – zumindest nicht in den nächsten paar Jahren.