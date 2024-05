Zurück im Sattel: Yellowstone-Star bekommt eigene Western-Serie auf Netflix

Tim McGraw, den man aus dem Yellowstone-Ableger 1883 kennt, wurde mit dem Casting-Lasso von Netflix eingefangen. Auf dem Streaming-Dienst soll er sein eigenes Format anführen.

Multitalent Tim McGraw ist nicht nur Country-Sänger, sondern auch Musikproduzent und Schauspieler. Yellowstone-Fans kennen ihn vor allem aus der Prequel-Serie 1883, in welcher er den Dutton-Vorfahren James Dillard Dutton spielt.

Seinen Western-Wurzeln bleibt McGraw auch in einem Netflix-Serienprojekt treu, für das er nun in der Hauptrolle verpflichtet wurde.

Yellowstone-Star mit eigener Western-Serie auf Netflix

Wie TVLine meldet, steigt McGraw für ein noch unbetiteltes Format aus dem Rodeoreiter-Milieu in den Sattel. Er soll einen Rodeo-Champion darstellen, für den es um Leben und Tod geht, als ein furchtloser Nachwuchs-Reiter in der Szene auftaucht. Der talentierte Jungspund fordert ihn heraus und sorgt dafür, dass er sich mit seiner turbulenten Vergangenheit auseinandersetzen muss.

Paramount Tim McGraw in 1883

Den Showrunner-Posten der Rodeo-Serie teilen sich Brandon Camp (John Doe) und Taylor Elmore (Justified). Sundance Television produziert das Format im Auftrag des Streaming-Giganten. Wann die Serie erschient, ist bisher noch nicht bekannt.

Geht es mit dem Yellowstone-Ableger 1883 weiter?

Nein, 1883 war nach zehn Episoden auf Paramount+ abgeschlossen. Stattdessen wurde das Western-Franchise mit der Serie 1923 fortgeführt, die ebenfalls 2022 erschien. Weitere geplante Spin-offs des Taylor Sheridan-Serienkosmos heißen 6666, 1944 und 2024. Die Mutterserie Yellowstone wird ab dem 10. November 2024 mit dem zweiten Teil der 5. Staffel abgeschlossen.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.