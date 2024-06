10 Jahre Prime Day: Das Datum des größten Amazon Sales aller Zeiten steht endlich fest – erste Angebote starten jetzt!

Amazons hauseigene Rabattschlacht geht in die 10. Runde und zum Jubiläum erwarten wir einige unschlagbare Angebote. Jetzt steht auch endlich das exakte Datum fest und die ersten Deals sind auch schon gestartet.

10 Jahre ist es her, seit der Prime Day zum ersten Mal seine Pforten öffnete. Seitdem ist jede Ausgabe größer als die vorherige und die Jubiläums-Edition wird da sicher keine Ausnahme sein. Obwohl das Schnäppchenevent erst im Juli startet, dürft ihr euch jetzt schon über die ersten Prime Day-Angebote freuen.



Erste Prime Day-Angebote Deal Zu Amazon

Wann findet der Prime Day 2024 statt?

Prime Day 2024: Diese Angebote starten bereits heute

Der Amazon Prime Day findet dieses Jahr amstatt. Ihr dürft euch also wieder auf zwei volle Tage voller Top-Deals freuen. Doch auch die Wartezeit bis zum großen Event versüßt uns Amazon mit einigen spannenden Angeboten.Wir zeigen euch, wo ihr jetzt schon sparen könnt. Wie immer gilt: Ihr braucht ein aktives Prime-Abo, um die Angebote zu nutzen. Falls ihr noch keins habt, könnt ihr euch ein 30-tägiges Probeabo holen und so kostenlos reinschnuppern.

Hört ihr gerne Musik, aber seid mit Spotify nicht zufrieden? Dann könnte folgender Deal etwas für euch sein. Als Prime-Mitglied könnt ihr jetzt Amazon Music Unlimited fünf Monate kostenlos* testen. Voraussetzung ist, dass ihr Amazon Music noch nicht genutzt habt.



Außerdem könnt ihr das Hörbuch-Angebot Audible 3 Monate kostenlos * testen. Normalerweise bekommt man nur einen Probemonat. 3 Monate bedeutet, dass ihr euch drei Hörbücher kostenlos aussuchen dürft.

Nutzt ihr den Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh *, könnt ihr euch auch dort über Extrarabatte von bis zu 20 Prozent freuen. Die gelten aber erst ab dem 1. Juli.

Spielefans freuen sich über viele Gratis Games bei Prime Gaming *. Vom 15. Juni bis 16. Juli wird es eine große Auswahl an Klassikern geben, daru6nter Star Wars Knights of the Old Republic II oder Hitman Absolution.

Zu guter Letzt bekommt ihr beim Amazon Retourenkauf * 20 Prozent zusätzlichen Rabatt auf viele bereits reduzierten Produkte. B-Ware heißt zwar nicht automatisch, dass ihr bei jedem Kauf das Schnäppchen eures Lebens macht, mit dem richtigen Riecher lässt sich aber einiges sparen.

Grundsätzlich gilt: Fleißig Preise vergleichen bei Portalen wie Idealo oder Geizhals und eure Wunschprodukte dann in einer (digitalen) Einkaufsliste anlegen, so habt ihr immer alles im Blick.



