10 Minuten längere Fassung: Der mit Abstand beste Film von Gerard Butler erscheint nach 14 Jahren bei Amazon in neuer Edition

Rund 14 Jahre nach dem ursprünglichen Kino-Release kommt ein echter Thriller-Klassiker mit Gerard Butler als Director's Cut auf 4K-Blu-Ray in den Handel.

Manchmal müssen wir sehr lange warten, bis sich ein Studio dazu entscheidet, einen bestimmten Film als 4K-Version neu zu veröffentlichen. 14 Jahre nach Kinostart erscheint der mit Abstand beste Film von Gerard Butler als Director's Cut in UHD als Heimkino-Version auf den Markt. Gesetz der Rache kommt bei Moviepilot auf die unfassbar starke Wertung von 7,7. Der zweitbeste Film des Darstellers hat "nur" eine 7,3.



Gesetz der Rache, ein Action-Thriller aus dem Jahr 2006, gilt als hervorragendes Selbstjustiz-Drama. Zumindest bei den Fans. Auf Amazon könnt ihr ab sofort eine besondere Director's Cut-Version des Films kaufen, die die Kinofassung um rund 10 Minuten verlängert.

Gesetz der Rache: Action-Thriller mit 18er-Freigabe jetzt als Director's Cut in UHD



Amazon verkauft den Director's Cut von Gesetz der Rache als 4K-Blu-ray und als normale Blu-ray. Eine DVD-Variante gibt es nicht. Beide Fassungen beinhalten eine um zehn Minuten längere Version des Films sowie umfangreiches Bonusmaterial inklusive mehrerer Making-ofs und Interviews.

Wenn ihr den Film bei Amazon vorbestellt, erhaltet ihr die Lieferung pünktlich zum Erscheinungstag des Director's Cuts am 23. Juli 2023. Beachtet aber beim Kauf des Films, dass Gesetz der Rache ab 18 Jahren freigegeben ist. Ihr müsst also die Lieferung von Amazon persönlich gegen Vorzeigen eures Ausweises zum Altersnachweis entgegennehmen.



Worum geht es in Gesetz der Rache?

Als in Philadelphia zwei brutale Morde begangen werden, wird der Täter schnell gefasst: Clyde Shelton (Gerard Butler), der zehn Jahre zuvor seine Frau und Tochter durch die Hand eines Einbrechers verlor, hat Rache an den Verbrechern geübt, die ihm seine Familie genommen haben.



Amazon/Constantin Film Gesetz der Rache Director's Cut

Damals wurde der Mörder von Sheltons Familie zwar gefasst, kam aber wieder frei, weil er seinen Partner an die Justiz verriet. Der Vater und Ehemann reagierte fassungslos und sinnt jetzt auf Vergeltung.



Nach seiner Verhaftung droht Shelton dem ebenfalls an dem Deal mit dem Einbrecher beteiligten Staatsanwalt Nick Rice (Jamie Foxx) damit, alle an der Sache beteiligten Personen zu töten. Obwohl Shelton im Gefängnis sitzt, kann er seinen Plan nach und nach in die Tat umsetzen. Die Schlinge um Rices Hals zieht sich immer weiter zu...

Warum lohnt sich der Director's Cut von Gesetz der Rache?

Fans von Gerard Butler und abendfüllender Krimi-Unterhaltung sollten sich Gesetz der Rache auf keinen Fall entgehen lassen. Der Film gilt unter Fans als Klassiker seines Genres, auch wenn die Story und die schauspielerische Leistung bei der Presse weniger gut ankam.



Auf Rotten Tomatoes gehen die Meinungen zu Gesetz der Rache stark auseinander: Die Kritiken bringen es auf durchschnittlich 26 Prozent, während das Publikum den Film mit 75 Prozent bewertet.



Die Director's Cut Edition lohnt sich derweil nicht nur wegen der zusätzlichen Szenen, die aufwendig in die Kinofassung eingepflegt wurden, sondern auch wegen der 4K-Auflösung und des Bonusmaterials. Fans sollten sich diese Neuveröffentlichung von Gesetz der Rache also auf keinen Fall entgehen lassen.

