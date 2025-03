100.000 Teile und zwei Meter groß: LEGO kann von diesem Mittelalter-Set bei Amazon nur träumen!

Dagegen sind Sandkastenburgen ein Witz! Mit diesem gigantischen Klemmbausteinset baut ihr eure eigene Ritterburg und könnt fast darin wohnen. Das Ausnahme-Set ist größer als alles, was es bei LEGO gibt

Von diesem Set können sich LEGO, Bluebrixx und Co. gerne eine Scheibe abschneiden. 112.644 Teile, das verspricht Bauspaß ohne Ende! Trotz Amazon müsst ihr euch allerdings etwas gedulden, denn es braucht ca. 3 Wochen, bis das Set geliefert wird. Die 100.000+ Teile wollen ja auch gut verpackt werden.

Eine Burg, die LEGO alt aussehen lässt

Mit einer Länge von 2,26 Metern, einer Breite von 1,13 Metern und einer Höhe von 1,4 Metern ist diese Burganlage * ein echtes Monstrum. Sie übertrifft damit selbst die legendäre Burg Blaustein von BlueBrixx um ein Vielfaches. Zum Vergleich: Die Blaustein-Burg kommt mit allen Erweiterungen auf "nur" 33.351 Teile. Diese gigantische Burg bringt mehr als dreimal so viele Steine mit und ist somit ein echtes Ungetüm in der Welt der Klemmbausteine.

Detailreichtum auf einem neuen Level

Das Set stammt vom renommierten MOC-Designer Sir Perceval (MOC=My Own Creation), der für seine monumentalen Klemmbaustein-Kreationen bekannt ist. Neben der schieren Größe beeindruckt die Burg mit unglaublichem Detailreichtum. Der Innenhof ist verwinkelt, die Gebäude sind voll ausgestattet mit Küchen, Schlafsälen und Speisekammern, und sogar eine versteckte Goldmine wartet darauf, entdeckt zu werden. Die Landschaft um die Burg herum ist ebenso beeindruckend, mit Bäumen, Sträuchern und einem Burggraben, der das mittelalterliche Ambiente perfekt macht.

Das Set besteht aus mehr als 50 Modulen, die sich einzeln zusammensetzen lassen. Jedes Modul für sich ist bereits ein beeindruckendes Diorama, das LEGO vermutlich als eigenes Set verkaufen würde. Doch hier bekommt ihr alles in einem – eine zusammenhängende Burganlage, die im Minifiguren-Maßstab gestaltet wurde und dadurch nicht nur imposant aussieht, sondern sich auch wunderbar bespielen lässt.

Ein Hingucker für jede Sammlung

Wer also nach einer Herausforderung sucht und gleichzeitig eine der beeindruckendsten Klemmbaustein-Burgen aller Zeiten besitzen möchte, wird an diesem Set nicht vorbeikommen. Selbst Profis werden an den über 112.000 Teilen ordentlich zu knabbern haben. Aber wenn das Werk erst einmal vollendet ist, habt ihr ein Bauwerk, das den Begriff "Burg" auch wirklich verdient.



