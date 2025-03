100-Millionen-Thriller mit Leonardo DiCaprio: Erster Trailer entfesselt heftigen Rachefeldzug von Meisterregisseur

Paul Thomas Anderson meldet sich nach vier Jahren mit seinem nächsten Kinofilm zurück. Im ersten Trailer treibt es Leonardo DiCaprio und weitere Stars durch einen heftigen Thriller.

Bevor wir Leonardo DiCaprio im nächsten Film von Martin Scorsese wiedersehen dürfen, beehrt der Schauspieler für einen gänzlich anderen Meisterregisseur die große Kinoleinwand. In One Battle After Another von Paul Thomas Anderson, der sich mit Werken wie Boogie Nights und Magnolia in der Filmgeschichte unsterblich gemacht hat, treibt es den Titanic-Star durch einen rauen Thriller mit reichlich Schusswechseln.

Seht hier den ersten Trailer zu One Battle After Another:

One Battle After Another - Trailer (English) HD

Paul Thomas Anderson ist zurück: One Battle After Another ist ein Thriller mit hohem Budget und riesigem Staraufgebot

Um den genauen Inhalt des Films wurde lange Zeit ein Geheimnis gemacht. Nachdem der Teaser-Trailer uns nach langem Rätselraten vor wenigen Tagen endlich einen ersten Einblick in den neuen PTA-Film gewährt hat, lässt der lange Trailer nun einen ausführlicheren Blick riskieren.

Bereits seit Monaten hält sich das Gerücht, dass der Film auf dem Roman Vineland * von Thomas Pynchon aus dem Jahr 1997 basieren soll. Dieser spielt in North Carolina im Jahr 1984 und lässt einen Vater mit seiner Tochter im Hinterland nach dessen lange vermisster Mutter suchen, während die Handlung immer wieder von Flashbacks in die 60er Jahre durchzogen wird. Der Film soll das Geschehen jedoch in die Gegenwart heben.

Ob der Roman für das Drehbuch von Paul Thomas Anderson tatsächlich als Grundlage diente, wurde bisher nicht bestätigt. Bereits 2014 adaptierte Anderson mit Inherent Vice - Natürliche Mängel einen Roman von Pynchon. Der Film soll mit einem Budget von schätzungsweise 100 bis 140 Millionen US-Dollar entstanden sein. Damit ist One Battle After Another der bisher teuerste Film des Regisseurs.

Wann kommt das Thriller-Epos One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio?

One Battle After Another wartet mit einem beachtlichen Star-Cast auf. Neben Leonardo DiCaprio und Chase Infiniti (Aus Mangel an Beweisen) sind in dem Thriller unter anderem Alana Haim (Licorice Pizza), Sean Penn (Mystic River), Benicio del Toro (Fear and Loathing in Las Vegas) und Regina Hall (Scary Movie) zu sehen.

One Battle After Another soll uns schließlich etwa vier Jahre nach Paul Thomas Andersons letztem Kinofilm Licorice Pizza im Kino erwarten. Hierzulande zieht der Thriller nach einer Verschiebung von Warner Bros. am 26. September 2025 in die Lichtspielhäuser ein.

