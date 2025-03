Leonardo DiCaprios nächster Film ist ein heftiger 100-Millionen-Thriller: Schon im Teaser-Trailer werden 1000 Schüsse verfeuert

Kultregisseur Paul Thomas Anderson steht mit seinem nächsten Film in den Startlöchern. Der erste Teaser zu One Battle After Another entfesselt einen trunkenen Leonardo DiCaprio und ein explosives Maschinengewehr.

Knapp vier Jahre ist es her, seit Paul Thomas Anderson (Boogie Nights) mit seinem letzten Streich Licorice Pizza die Kinoleinwände dieser Welt beehrt hat. Nun steht der Kultregisseur mit seinem neuen Film in den Startlöchern, der uns bereits in wenigen Monaten in den Lichtspielhäusern erreicht. Die ersten Bewegtbilder aus One Battle After Another enthüllen einen Blick auf Leonardo DiCaprio und dessen schwangere Leinwand-Partnerin mit einem Maschinengewehr. Schaut euch hier den Teaser-Trailer an.

Seht hier den Teaser-Trailer zu One Batte After Another:

One Battle After Another - Teaser (English) HD

One Battle After Another: Leonardo DiCaprio in 100-Millionen-Thriller von Paul Thomas Anderson

Worum es in dem Film genau geht, wird aktuell noch unter Verschluss gehalten, doch der erste Teaser gibt uns endlich einige Anhaltspunkte. DiCaprio und seine On Screen-Partnerin erwarten ein Kind. Als das Kind zur Welt kommt, steht für DiCaprios Figur offenbar eine Entscheidung an. Viele Jahre später sehen wir seine erwachsene Tochter (Chase Infiniti) mit einem Maschinengewehr Schüsse abfeuern – ebenso wie es ihre Mutter nur wenige Trailer-Augenblicke zuvor getan hat.

Gerüchten zufolge soll die Geschichte auf dem Roman Vineland * von Thomas Pynchon aus dem Jahr 1997 basieren. Der Roman spielt in North Carolina des Jahres 1984, wo Zoyd Wheeler und seine Tochter Prairie sich auf die Suche nach ihrer lange vermissten Mutter machen. Wie IndieWire berichtet, soll der Film jedoch in der Gegenwart spielen. Ob der Roman tatsächlich als Grundlage für die Thriller-Komödie dient, wurde bisher nicht bestätigt.

Mehr:

Wann kommt One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio ins Kino?

Neben Leonardo DiCaprio und Chase Infiniti (Presumed Innocent) sind in dem Film unter anderem Licorice Pizza-Star Alana Haim, Sean Penn (Mystic River), Benicio del Toro (Fear and Loathing in Las Vegas), Regina Hall (Scary Movie), Teyana Taylor (One Thousand and One), Shayna McHayle (Support the Girls) und Wood Harris (Die Straßen Harlems) zu sehen.

Paul Thomas Anderson zeichnet neben der Regie ebenfalls für das Drehbuch von One Battle After Another verantwortlich, der schlappe 100 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Was daraus geworden ist, erfahren wir am 7. August 2025, wenn der Thriller in die deutschen Kinos einzieht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.