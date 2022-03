11 Jahre nach Two and a Half Men-Rauswurf: Charlie Sheens neue Serie steht fest und klingt total abgefahren

Charlie Sheen könnte 11 Jahre nach seinem Two and a Half-Man-Ende zu alter Größe zurückkehren. In einer wahnwitzigen Serie spielt er eine herausfordernde Rolle: sich selbst.

Die Comedy-Serie Two and a Half Men ist ein wahrer Quell an Hinter den Kulissen-Dramen. Angus T. Jones erlebte eine Sinnkrise. Und Charlie Sheen drehte bekanntlich so stark ab, dass man ihn aus der Serie werfen musste. Doch nun soll er bald mit einer faszinierenden Serie ins große Rampenlicht zurückkehren: In Ramble On soll er sich selbst spielen.

Abgefahrene Serie könnte Charlie Sheens Comeback nach Two and a Half Men sein

Wie nämlich etwa TVLine zitiert, soll sich die Serie um "Hollywood-Veteranen [drehen], die ihre Stimme neu erfinden wollen, und von aufstrebenden Talenten, die sich etablieren möchten". Da passt Sheen natürlich super rein, der seit dem Two and a Half Men-Absturz nur schwer an alte Erfolge anknüpfen konnte.

Schaut euch hier den Megan Fox-Auftritt in Two and a Half Men an:

Two and a Half Men - S01 Clip Megan Fox (English)

Insbesondere das große Talent vor und hinter der Kamera könnte dabei der Serie (und damit auch Sheen) zu Erfolg verhelfen: Sie stammt aus der Feder des Entourage-Schöpfers Doug Ellin und versammelt neben dem TAAHM-Star etwa dessen berühmten Vater Martin Sheen (Apocalypse Now), John C. McGinley (Scrubs) oder Jamie-Lynn Sigler (The Sopranos).

Wann kehrt Two and a Half Men-Star Charlie Sheen mit Ramble On zurück?

Bis Sheen mit der Dramedy-Serie womöglich sein großes Comeback feiert, wird es allerdings in jedem Fall noch dauern: Ramble On befindet sich noch in der Entwicklungsphase und dürfte frühestens Mitte 2022 in den USA ausgestrahlt werden. Wann die Serie dann nach Deutschland kommt, steht noch in den Sternen.

