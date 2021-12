Sinnkrise nach Two and a Half Men: Angus T. Jones könnte als völlig anderer Schauspieler zurückkehren

Als Jake-Star aus Two and a Half Men-Star hat Angus T. Jones eine extreme Wandlung durchgemacht, bis er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Als Schauspieler könnten wir ihn trotzdem wiedersehen.

Mit extrem frühen Erfolgen im Schauspielgeschäft kommen auch die Abstürze häufig überraschend schnell. Ein Beispiel dafür ist Macaulay Culkin aus Kevin - Allein zu Haus und Kevin - Allein in New York, der zum Kinder-Millionär wurde, anschließend in jahrelange Drogenskandale geriet und aus der Öffentlichkeit verschwand.

Nicht ganz so extrem, aber vergleichbar ist auch die Karriere von Jake-Darsteller Angus T. Jones aus dem Sitcom-Erfolg Two and a Half Men verlaufen. Obwohl der Star noch nicht mal 30 ist, hat er in den letzten 10 Jahren eine extreme Wandlung durchgemacht und sich zuletzt fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Schauspiel-Comeback zeichnet sich aber langsam ab.

Jake-Star Angus T. Jones hat Two and a Half Men verdammt und ist religiös geworden

2012 sorgte Angus T. Jones für Aufsehen, als er die Kult-Sitcom nach einem religiösen Wandel öffentlich als Dreck bezeichnete, der nicht mit seinem Glauben vereinbar sei. Wenig später entschuldigte er sich für die Aussage, doch in Two and a Half Men trat er selbst in Staffel 11 nicht mehr auf, während er das College besuchte. Nur für einen Cameo-Auftritt im Serienfinale von Staffel 12 war er kurz nochmal zu sehen.

Schaut hier unseren Video-Tribut für die verstorbene Berta-Darstellerin Conchata Ferrell:

Best of Berta - Moviepilot Tribut (Deutsch) HD

Nach dem Two and a Half Men-Ende äußerte sich Angus T. Jones in einem Interview mit dem People-Magazin 2016 deutlich distanzierter über seine religiösen Verbindungen:



In den letzten drei Jahren war ich in verschiedenen religiösen Organisationen tätig. Im Moment ziehe ich mich von den organisierten Geschäftsmodell-Programmen zurück. Ich bin daran interessiert zu sehen, wohin ich gehe, ohne dass eine Organisation mir einen Stempel aufdrückt, ob ich gut oder schlecht bin oder was auch immer.

Nach Two and a Half Men hat sich Angus T. Jones aus der Öffentlichkeit zurückgezogen

Die letzten Jahre hat der Jake-Darsteller anscheinend verstärkt dazu genutzt, um über seine Zukunft nachzudenken – oder sein Vermögen aus Two and a Half Men in Ruhe zu genießen. Aus der Öffentlichkeit hat sich Angus T. Jones seit 2018 nämlich stark zurückgezogen. Nur ab und zu taucht mal ein Paparazzi-Foto auf, das den optisch mittlerweile sehr veränderten Star zeigt.

Neben seiner Beteiligung an einer Live-Event-Firma, die von Sean 'P. Diddy' Combs Sohn gegründet wurde, und einem mehr als seltsamen Instagram-Account mit Nahaufnahmen von Insekten hat Jones in einem Billboard-Interview von 2016 rückblickend wieder deutlich positiver über seine Two and a Half Men-Zeit gesprochen.

Im bereits erwähnten People-Interview aus demselben Jahr äußerte er auch den Gedanken, irgendwann wieder als Schauspieler zurückkehren zu wollen. Kleine Auftritte in der Webserie Horace & Pete und im Kurzfilm von einem Freund stützen dieses Vorhaben, doch der Two and a Half Men-Star will es lieber langsam angehen lassen.

Auch wenn es dafür gerade keine konkreten Pläne gibt, können wir uns ein überraschendes Schauspiel-Comeback von Angus T. Jones in naher Zukunft definitiv vorstellen. Wer weiß, wie viele Two and a Half Men-Fans den stark veränderten Star dann auf den ersten Blick wiedererkennen werden.

