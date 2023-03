13 Stunden im Wassertank: Nach Avatar 2 kommt der nächste extreme Unterwasser-Blockbuster von Disney

Nach Avatar: The Way of Water kündigt sich der nächste spektakuläre Unterwasser-Blockbuster aus dem Hause Disney an. Bis zu 13 Stunden haben die Stars beim Dreh in Wassertanks verbracht.

Avatar: The Way of Water punktete nicht nur mit starken 3D-Bildern, sondern ebenfalls atemberaubenden Aufnahmen, die uns die Unterwasserwelt von Pandora zeigen. Faszinierende, aber auch gefährliche Kreaturen treiben sich dort herum. Nun folgt der nächste Disney-Blockbuster, der in die Tiefen des Ozeans entführt. Die Rede ist von Arielle, die Meerjungfrau, der Neuverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1989, der wiederum auf dem Märchen Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen basiert. Die titelgebende Hauptrolle wird in der Live-Action-Adaption von Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey gespielt. Nach Avatar 2 sorgt Arielle, die Meerjungfrau für Unterwasser-Bombast im Kino Nachdem es vor wenigen Tagen einen neuen Trailer zum Arielle-Remake gab, gewährt uns Bailey einen Blick hinter die Kulissen der aufwendigen Produktion. Gegenüber dem Magazin Edition verrät sie, dass beim Dreh bis zu 13 Stunden am Tag in einem Wassertank verbracht hat. Da dürfte selbst James Cameron neidisch werden. Ich habe mich so sehr an meine Grenzen gebracht wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, dass genau das die Botschaft von [Ariel] ist: Du weißt, dass du dazu in der Lage bist. Hier könnt ihr den Trailer zu Arielle, die Meerjungfrau schauen: Arielle, die Meerjungfrau - Trailer (Deutsch) HD Darüber hinaus erzählt Bailey, dass sie sehr froh über eine entscheidende Änderung in der Geschichte ist. Im neuen Arielle-Film geht die Meerjungsfrau nicht ans Land, weil sie sich in einen Prinzen verliebt. Stattdessen ist ihre eigene Neugier der Antrieb dafür. Ich freue mich sehr auf meine Version des Films, weil wir diese Perspektive, dass nur sie den Ozean nur für einen Jungen verlassen will, geändert haben. Es geht um viel mehr als das. Es geht um sie selbst, ihre Bestimmung, ihre Freiheit, ihr Leben und was sie von diesem Leben will. Inszeniert wurde Arielle, die Meerjungfrau von Rob Marshall, der zuletzt die Disney-Fortsetzung Mary Poppins' Rückkehr ins Kino brachte. Darüber hinaus konnte er bei Chicago und Into the Woods reichlich Musical-Erfahrung mit. Mit Dreharbeiten im Wasser ist er ebenfalls vertraut: Er inszenierte den vierten Fluch der Karibik-Film. Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer Wann startet Arielle, die Meerjungfrau im Kino? Aktuell könnt ihr noch die Unterwasserwelten von Avatar: The Way of Water auf der großen Leinwand bestaunen. Bald gesellt sich Arielle, die Meerjungfrau dazu. Am 25. Mai 2023 startet der neue Blockbuster aus dem Hause Disney in den deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.