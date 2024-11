18 Jahre haben Mission: Impossible-Fans darauf gewartet – Teil 8 könnte endlich das größte Rätsel der Action-Reihe lösen

Der erste Trailer zu Mission: Impossible 8 wartet mit einer äußerst spannenden Verbindung zum dritten Teil der Action-Reihe auf, mit der vermutlich kein Fan gerechnet hat. Wir schlüsseln sie auf.

Seit knapp 30 Jahren führt Tom Cruise als IMF-Agent unmögliche Aufträge auf der Leinwand aus, die meist halsbrecherische Stunts und geniale Heists beinhalten. Allzu sehr an einer präzisen Kontinuität war die Mission: Impossible-Reihe anfangs allerdings nicht interessiert. Gerade die ersten vier Filme bauen sehr lose aufeinander auf.

Das hat sich mit Teil 5 geändert: Seit Rogue Nation werden die Filme nicht nur von Cruise als Hauptdarsteller, sondern auch von Christopher McQuarrie als Regisseur und (Co-)-Drehbuchautor zusammengehalten und bemühen sich um eine Mythologie. Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning geht sogar noch einen Schritt weiter.

Moment, war das etwa die Hasenpfote aus Teil 3 im Trailer zu Mission: Impossible 8?

Der erste Trailer zum Mission: Impossible 8 zeigt Ethan Hunt mit einer biologischen Waffe, die verblüffende Ähnlichkeiten zum größten MacGuffin der Reihe besitzt: der Hasenpfote aus Mission: Impossible 3. Bis heute wissen wir nicht, was die Hasenpfote ist und wie sie Hunt aus dem Labor in Shanghai gestohlen hat.

Die Hasenpfote ist damit die perfekte Definition eines MacGuffins. Gemeint ist damit meist ein Gegenstand, der nur dazu dient, um die Handlung eines Films voranzutreiben, ohne selbst in dieser zum Tragen zu kommen. Ethan Hunt muss verhindern, dass der Bösewicht die Hasenpfote findet. Was diese anrichtet, ist aber völlig unklar.

Nun sieht es so aus, als lüftet Mission: Impossible 8 nach 18 Jahren dieses Geheimnis. Womöglich taucht der neue Film mit einer Flashback-Sequenz direkt in die Handlung von Teil 3 ein und zeigt uns endlich, wie Hunt die Hasenpfote genau gestohlen hat. Darauf deuten auch die kurzen Haare von Tom Cruise im obigen Screenshot hin.

Nicht nur die Hasenpfote: The Final Reckoning geht noch weiter in die Vergangenheit zurück

Offiziell bestätigt ist der Tauchgang in die Ereignisse von Mission: Impossible 3 noch nicht. Die Tagline des neuen Films ("Every choice has led to this") deutet aber an, dass Cruise und McQuarrie alles daran setzen, um die gesamte Reihe zu verbinden. Warum also nicht rückwirkend vergangene Momente aus neuer Perspektive zeigen.

Bereits im Vorgänger kehrte der ehemalige IMF-Leiter Eugene Kittridge (Henry Czerny) zurück. The Final Reckoning wartet mit der nächsten vertrauten Figur aus dem ersten Teil auf: William Donloe (Rolf Saxon), der damals von Hunt und Co. beim nervenaufreibenden Langley-Heist mittels Abführmittel auf die Toilette geschickt wurde.

Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning strtet am 21. Mai 2025 im Kino.