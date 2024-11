Erster Trailer zu Mission: Impossible 8 verspricht den größten Action-Blockbuster 2025

Tom Cruise kehrt in Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning als Ethan Hunt zurück. Welche spektakulären Action-Szenen uns dieses Mal erwarten, zeigt der erste Trailer zu dem Mega-Blockbuster.

Eigentlich hätte er längst im Kino starten sollen. Aufgrund der Pandemie und des Streiks in Hollywood, der letztes Jahr die Filmindustrie lahmlegte, wurde Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning jedoch mehrmals verschoben. Jetzt steht dem Kinostart aber nichts mehr im Weg. Der Trailer kündigt ein riesiges Action-Spektakel an.

Einmal mehr stürzt sich Hauptdarsteller Tom Cruise als IMF-Agent Ethan Hunt in eine lebensgefährliche Situation nach der anderen. Im Lauf der vergangenen Dekade hat der Star alles daran gesetzt, um Mission: Impossible in die ultimative Action-Blockbuster-Reihe zu verwandeln. Teil 8 will dieses Versprechen erneut einlösen.

Epochale Action-Fortsetzung: Erster Trailer zu Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning mit Tom Cruise

Mission: Impossible - The Final Reckoning - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte der Fortsetzung schließt an die Ereignisse des Vorgängers an, in dem eine künstliche Intelligenz Ethan Hunts Team zu schaffen machte. Ursprünglich wurden Teil 7 und 8 mit den Titeln Dead Reckoning Teil 1 und Dead Reckoning Teil 2 geplant. Nun wissen wir aber: Der neue Film trägt den Zusatz: The Final Reckoning.

Verbunden bleibt die Geschichte dennoch, was bereits durch den Cast des Films deutlich wird. Nicht nur kann Hunt auf Benji Dunn (Simon Pegg) und Luther Stickell (Ving Rhames) sowie die mal mehr, mal weniger vertrauenswürdige Alanna Mitsopolis (Vanessa Kirby) setzen, die die Reihe schon länger begleiten.

Mission: Impossible 8 bringt auch einige neue Figuren aus Teil 7 zurück:

Grace (Hayley Atwell), eine Diebin, die sich mit Ethan verbündet

(Hayley Atwell), eine Diebin, die sich mit Ethan verbündet Gabriel (Esai Morales), der menschliche Vertreter des KI-Gegenspielers

(Esai Morales), der menschliche Vertreter des KI-Gegenspielers Paris (Pom Klementieff), eine Auftragskillerin, die von Gabriel hintergangen wurde

(Pom Klementieff), eine Auftragskillerin, die von Gabriel hintergangen wurde Jasper (Shea Whigham), ein US-Intelligence-Agent, der Ethan jagt

(Shea Whigham), ein US-Intelligence-Agent, der Ethan jagt Degas (Greg Tarzan Davis), ein US-Intelligence-Agent und Jaspers Partner

(Greg Tarzan Davis), ein US-Intelligence-Agent und Jaspers Partner Marie (Mariela Garriga), eine geheimnisvolle Frau aus Ethans Vergangenheit

Wer darüber hinaus nicht fehlen darf, ist Eugene Kittridge (Henry Czerny). Der ehemalige IMF-Direktor lieferte in Dead Reckoning sein Comeback ab, nachdem er alle Fortsetzung nach dem ersten Teil ausgesetzt hatte. An seine Seite gesellen sich Mark Gatiss, Rob Delaney und Indira Varma als Vertreter:innen von NSA, JSOC und DIA.

Neu in der Mission: Impossible-Reihe sind u.a. Ted Lasso-Star Hannah Waddingham und Katy M. O'Brian, die zuletzt in dem Bodybuilder-Thriller Love Lies Bleeding begeisterte. Außerdem dürfen wir uns ab sofort über die Präsenz von Holt McCallany (Mindhunter) und Nick Offerman (Parks and Recreation) im IMF-Kosmos freuen.

Inszeniert wurde Mission: Impossible 8 von Christopher McQuarrie, der neben Cruise als Architekt der Reihe fungiert. Seit Teil 5, Rogue Nation, setzt er die unglaublichen Action-Sequenzen der Filme in Szene. Beim Drehbuch hat er sich wie schon bei Dead Reckoning wieder mit Erik Jendresen (Band of Brothers) zusammengetan.

Wann startet Mission: Impossible 8 im Kino?

Solltet ihr euch entscheiden, diese Mission anzunehmen, könnt ihr euch ab dem 21. Mai 2025 ins Lichtspielhaus eures Vertrauens begeben und den geballten Action-Wahnsinn von Cruise, McQuarrie und Co. staunend verfolgen.