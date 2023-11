19 Millionen Menschen sahen Staffel 1: Eine der besten deutschen Thriller-Serien der letzten Jahre geht überraschend weiter

Ein deutscher Thriller-Hit von 2021 bekommt überraschend eine zweite Staffel. Teil 1 wurde von 19 Millionen Zuschauer:innen gesehen, die sich für Teil 2 auf einen Schock einstellen können.

Packende Thriller-Serien müssen nicht immer in New York oder Los Angeles spielen. Im Zweifelsfall reicht auch Mecklenburg-Vorpommern. So zeigtre es sich bei Die Toten von Marnow: Die ARD-Serie erreichte 2021 viele Millionen Zuschauer:innen, die sich jetzt über eine zweite Staffel freuen können.

Staffel 2 des Thriller-Highlights Die Toten von Marnow beginnt mit einem Schock

Wie DWDL berichtet, befindet sich gegenwärtig eine zweite Staffel der Thriller-Serie in Produktion, deren Dreharbeiten Mitte März 2024 abgeschlossen sein sollen. Die neue Staffel mit dem Titel Herz der Finsternis – Die Toten von Marnow wird für Fans mit einem Schock beginnen.

Die Ermittler:innen Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Alexander Gersak) spüren dort einem Mordfall nach, mit dem das 12-jährige Waisenmädchen Sarah (Greta Kasalo) in Verbindung zu stehen scheint. Doch dann werden beide Komissar:innen von einem Unbekannten angeschossen und fallen ins Koma. Ihre Kolleg:innen Kaminski (Sabrina Amali) und Dudek (Bernhard Conrad) nehmen sich des Falls an.

Die Toten von Marnow NDR/Polyphon/Philipp Sichler

Über zwei Jahre nach Ausstrahlung von Staffel 1 ist die Verlängerung der ARD-Serie eine Überraschung. Ungerechtfertigt ist sie aber nicht: Laut DWDL verfolgten ganze 5,2 Millionen Fans die Serie im TV, 14 Millionen sahen das Thriller-Highlight in der ARD-Mediathek.

Wann läuft Staffel 2 von Die Toten von Marnow in der ARD?

Wann genau nach Drehschluss die zweite Staffel von Die Toten von Marnow in der ARD gezeigt wird, steht noch nicht fest. Wir rechnen mit einer zeitnahen Ausstrahlung bis Mitte 2024.

