2 Jahre nach Ausstieg kriegt Mark Harmon eigene NCIS-Serie, die anders ist als alle Navy CIS-Serien bisher

Eine neue NCIS-Serie kommt und sie überrascht gleich doppelt: Mark Harmon kehrt als Gibbs zurück und wir lernen endlich seine Anfänge kennen.

Navy CIS läuft seit 2005 und ist damit genauso alt wie YouTube und für viele ebenso wenig wegzudenken. Die erfolgreiche Krimi-Serie hat zahlreiche Spin-offs, die in Hawaii, L.A. und Sydney einem Team an Navy CIS-Agent:innen folgen. Jetzt wurde ein neuer Ableger angekündigt, der in mehrfacher Hinsicht Fans begeistern wird.



Das gab es bei Navy CIS noch nie: Mark Harmon bekommt eine eigene Prequel-Serie über die Anfänge von Leroy Jethro Gibbs

In der 4. Folge der 19. Staffel Navy CIS stieg Mark Harmon als Hauptdarsteller der ersten Stunde aus seiner Serie aus – das war vor zwei Jahren. Er blieb als Produzent erhalten, doch seine Figur Leroy Jethro Gibbs hat sich in der Serie zur Ruhe gesetzt. Ob der Charakter und er jemals zurückkehren, ließ Mark Harmon offen. Wie Deadline berichtet, ist der Darsteller aber alles andere als untätig und beschert Navy CIS-Fans ein absolutes Novum: eine Prequel-Serie im Jahr 1991.

Die neue Serie mit dem Titel NCIS: Origins spielt 14 Jahre vor der ersten Folge der Mutterserie. Keine Sorge: Mark Harmon kehrt nicht mit digitaler Verjüngung zurück, sondern als Erzähler der Serie. Der junge Gibbs wird neu besetzt werden. Bisher gibt es noch keine offiziellen Kandidaten. In Navy CIS spielt Harmons eigener Sohn Sean Harmon den jungen Gibbs, doch dieser wird in der Prequel-Serie nur hinter der Kamera als Produzent auftreten.

CBS Mark Harmons Sohn Sean Harmon in Nacy CIS

In NCIS: Origins fängt Gibbs seine Karriere als NCIS-Agent gerade erst an. Besonders freuen wird Fans, dass ein toter Charakter aus Navy CIS in der Prequel-Serie eine wichtige Rolle spielen wird: NCIS-Legende Mike Franks. In der Mutterserie wurde er von Muse Watson gespielt, der in Staffel 8 stirbt, Gibbs aber immer mal wieder erscheint.

Die neue Navy CIS-Serie könnte bereits Ende 2024 an den Start gehen und es wurde bereits eine ganze Staffel bestellt. Sean und Mark Harmon beteuern: "Sogar die treuesten NCIS-Fans werden entdecken, dass sie noch nicht die ganze Geschichte kennen."