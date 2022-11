200.000 Fans fordern Henry Cavill-Rückkehr zu The Witcher und das ist nur der Anfang

Netflix ersetzt Henry Cavill nach The Witcher Staffel 3 durch Liam Hemsworth. Die unbeliebte Entscheidung sollen jetzt 200.000 Gegenstimmen rückgängig machen.

Henry Cavill ist raus, Liam Hemsworth ist drin. Der Hauptdarstellerwechsel nach Staffel 3 schmeckt vielen The Witcher-Fans überhaupt nicht. Nun wollen sie Netflix mit einer Online-Petition zum Umdenken bewegen. Die Forderungen hat bereits 200.000 Stimmen gesammelt.



The Witcher-Petition für Henry Cavill drückt tiefsitzenden Netflix-Frust aus

So stellt es sich auf Change.org mittlerweile dar. Ab 300.000 Unterschriften zählt die Petition bereits zu den meistunterschriebenen Forderungen der Seite. Zum Zeitpunkt des Artikels kommen sekündlich neue Namen hinzu.

In der Beschreibung zeigt sich ein tiefsitzender Frust, der die Gründe für Henry Cavills The Witcher-Ausstieg übersteigt. "Netflix hat sich wieder einmal dagegen entschieden, ihre Fans zufrieden zu stellen", heißt es dort. Der Streamer solle aus dem Game of Thrones-Debakel lernen und die Freiheit der Drehbuchautoren nicht über die Loyalität zum Schöpfer des Franchise stellen, fordern die Organisatoren. Ansonsten werde man die Kündigung de Abonnements in Erwägung ziehen.

Wann kommt The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

Ob diese Drohung für Netflix relevant ist und sich im Endeffekt bewahrheitet, ist noch nicht abzusehen. Beinahe alle The Witcher-Fans werden den Frust nachvollziehen können, selbst wenn sie der Petition nicht ihre Stimme leihen. Die momentan dritte und letzte Staffel mit Henry Cavill soll im Sommer 2023 zu Netflix kommen.

Was haltet ihr von der Petition?