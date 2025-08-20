21 Jahre altes Action-Remake erobert Netflix-Charts: Hat es eine Chance gegen Kpop Demon Hunters?

Während die Kpop Demon Hunters nach wie vor die Film-Charts von Netflix dominieren, fährt das US-Remake eines französischen Streifens das Treppchen hoch.

Im Jahr 2004 erschien, nur wenige Jahre nach der französischen Action-Komödie Taxi, das US-Remake New York Taxi mit Queen Latifah und dem heute als Late-Night-Moderator bekannten Jimmy Fallon in den Hauptrollen. Das fast vergessene Remake ist neuerdings im Netflix-Angebot vorhanden und hat es bereits auf Platz 3 der Film-Charts geschafft.

Ob der Film es auch noch am Fantasy-Überraschungshit KPop Demon Hunters vorbeischafft, der aktuell wieder die Spitzenposition besetzt, glauben wir erst, wenn wir es sehen ...

Plötzlich in den Netflix-Charts: Darum geht es im Action-Comedy-Remake New York Taxi

Belle Williams (Queen Latifah) ist als temperamentvolle Taxifahrerin aus New York mit allen Wassern gewaschen. Als eines Tages der überforderte Cop Andy Washburn (Fallon) zu ihr in den Wagen einsteigt und sie anweist, eine Bande Bankräuberinnen zu verfolgen, fackelt sie nicht lange und ist bald sogar Teil der haarsträubenden Ermittlungen. Gemeinsam versucht das ungleiche Paar, der gefährlichen Gangster-Chefin Vanessa (Gisele Bündchen) auf die Schliche zu kommen. Eine wilde Verfolgungsjagd quer durch den Big Apple beginnt.

Während die französische Taxi-Filmreihe mittlerweile fünf Teile (!) auf dem Buckel hat, blieb es bei nur einem Film von Regisseur Tim Story für das amerikanische Remake. Lobend wird meist Queen Latifahs Performance erwähnt, insgesamt gilt jedoch der Konsens, dass es nicht an das französische Original herankommt. Dabei war Original-Autor Luc Besson als Produzent an Bord.

Wer selbst einsteigen möchte, um sich ein Bild zu machen, hat seit dem 18. August auf Netflix die Gelegenheit dazu. Alternativ streamt der Film auch in der Flatrate von Disney+.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus:

Leichter für das Taxi-Remake zu überwinden als die Kpop Demon Hunters ist noch der Thriller Night Always Comes mit Vanessa Kirby, der sich ebenfalls überraschend wacker in den Charts schlägt.