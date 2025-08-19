Die größte Netflix-Sensation des Jahres ist einfach nicht aufzuhalten: Jetzt thront sie wieder auf Platz 1

In der Top 10 von Netflix hat es mal wieder ein Film auf Platz 1 geschafft, der schon ein alter Bekannter ist. Mittlerweile ist er schon der zweiterfolgreichste Film des Streamers überhaupt.

Im Juni ist ein unscheinbarer Animationsfilm bei Netflix erschienen, der jetzt die Streaming-Sensation des Jahres ist. Gemeint ist natürlich das Fantasy-Spektaktel KPop Demon Hunters, in dem eine K-Pop-Band einen Hit nach dem anderen performt und mit ihrer Musik auch noch Dämonen bekämpft.

Der Film ist in den Netflix-Charts nicht nur schnell auf Platz 1 geklettert, sondern hält sich seit gut zwei Monaten als Dauerbrenner in der Top 10 des Streamers. Nachdem er kurzzeitig von dem Thriller-Drama Night Always Come verdrängt wurde, steht KPop Demon Hunters jetzt wieder an der Charts-Spitze.

Aus KPop Demon Hunters soll nach dem Erfolg ein großes Universum entstehen

Durch den dauerhaften Erfolg ist KPop Demon Hunters mit über 184 Millionen Streams schon jetzt der zweiterfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Jetzt muss es der Hit nur noch an dem Blockbuster Red Notice mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds vorbei schaffen. Der verteidigt den Spitzenplatz mit über 230 Millionen Streams.

Klar ist auch längst, dass Netflix seine Fantasy-Sensation des Jahres zu einem neuen Franchise ausbauen will. Bisher im Gespräch sind unter anderem ein Musical, ein Live-Action-Remake, ein Kurzfilm und gleich mehrere Film-Sequels. Offiziell bestätigt ist aktuell noch nichts davon. Die Ankündigung eines konkreten neuen Projekts aus dem KPop Demon Hunters-Universum dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.

So sieht die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix aus:

Und falls ihr sonst noch aktuelle Streaming-Tipps sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.