236 Minuten langes Abenteuer-Epos ist endlich vollständig – doch viel zu wenige haben es gesehen

Grandiose Abenteuerfilm-Unterhaltung mit 4 Stunden Laufzeit, die hierzulande viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten hat, kann ab heute endlich auch in Deutschland in voller Länge genossen werden.

Letztes Jahr kam Die Drei Musketiere: D'Artagnan ins Kino, jetzt schließt Die Drei Musketiere: Milady das gelungene Doppel als Heimkino-Veröffentlichung ab. Mit herzlichen Freundschaften, aufregenden Degenkämpfen und finsteren Verschwörungen ergeben die beiden Filme zusammen vier Stunden beste Abenteuer-Unterhaltung, die noch viel mehr Beachtung verdient. Jetzt könnt ihr die actionreiche Geschichte streamen – und der DVD- und Blu-ray-Start ist auch nicht mehr weit.

Zwei Filme für Drei Musketiere: Ein altes Abenteuer erhält neue Wucht

Schon zum Auftakt fackelt der erste Teil des Abenteuer-Epos nicht lange: Im 17. Jahrhundert reist der junge D'Artagnan (François Civil) nach Paris, um sich dort der renommierten Musketier-Garde von Königs Louis XIII (Louis Garrel) anzuschließen. Doch noch bevor er die französische Hauptstadt erreicht, landet er mitten in einer Verschwörung ... und begraben unter der Erde.



Doch der scheintote Held darf weiterleben und in der Stadt schließlich die drei Musketiere Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) und Aramis (Romain Duris) kennenlernen. Mit denen versucht er, die Königin (Vicky Krieps) zu beschützen, die von der geheimnisvollen Milady (Eva Green) in einen Hinterhalt gelockt werden soll.

Constantin Film Die Drei Musketiere-Kämpfe beeindrucken auf ganzer Linie

Viele Male wurde Alexandre Dumas' Abenteuer-Roman Die Drei Musketiere * im Film- und Serien-Form verfilmt. Die zweiteilige Neuauflage von Martin Bourboulon schafft es trotzdem, dem Remake neue schneidige Facetten abzugewinnen.

Als Abenteuer-Blockbuster voll großer Bilder und mitreißender Kämpfe erinnert Teil 1 an ein französisches Fluch der Karibik, bevor Teil 2 mit weiter auftrumpfenden Schlachten und Figuren-Enthüllungen aufwartet. Kostüme, Sets und beachtlich schöne Landschaften und Schlösser geben den Filmen ein Gefühl von Größe, sodass sie locker mit Hollywood mithalten können, während die gut aufgelegten Stars ihren Figuren die nötige Tiefe verleihen.

Beeindruckend ist in dem Abenteuer vor allem die Inszenierung der Kämpfe. Denn vom Degen-Duell über geduckte Schusswechsel bis zum Faustkampf hetzt die Kamera Schulter an Schulter mit den Helden durch den Wald, springt von Klippen und stürzt sich ins Feuer. Durch den Verzicht von Schnitten in diesen Szenen erhält das Musketier-Doppel eine atemlose Unmittelbarkeit, die uns als Publikum unweigerlich in die rasante Action zieht.

So könnt ihr das neue Abenteuer-Doppel von Die Drei Musketiere schauen

Ab sofort entfaltet sich dieses Abenteuerkino in ganzer Länge zu Hause, denn nach dem bereits veröffentlichten 1. Teil (D'Artagnan) * schlägt am heutigen 18. April 2024 auch Die Drei Musketiere: Teil 2 (Milady) * zum Kaufen im Stream auf. Wer Heimmedien zum Anfassen bevorzugt, muss ebenfalls nicht mehr lange warten, denn:

Die Drei Musketiere: D'Artagnan gibt es bereits als DVD und Blu-ray *

* Die Drei Musketiere: Milady erscheint am 2. Mai 2024 als Blu-ray und DVD *

Constantin Film Die Drei Musketiere: D'Artagnan & Milady

Die Action im Historiengewand bietet in ihren insgesamt 236 Minuten Laufzeit (121 plus 115 Minuten für Teil 1 und 2) von Entführungen über Verrat und neue Allianzen alles, was das Abenteuer-Herz begehrt und beweist: Der 180 Jahre alte französische Literaturklassiker ist hier alles andere als angestaubt.

