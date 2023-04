Wie Fluch der Karibik auf Französisch: Neues Action-Abenteuer begräbt seinen Helden schon nach 5 Minuten und das ist erst der Anfang

Fluch der Karibik verschmolz einst Action, Spannung und Humor zu einem grandiosen Abenteuer voller Degenduelle und Charme. Wenn ihr das gefeiert habt, solltet ihr Die Drei Musketiere: D'Artagnan nicht verpassen, der jetzt im Kino läuft.

Kaum geht das Licht im Kino aus, wird nicht lange gefackelt: Innerhalb der ersten fünf Minuten stolpert unser Held versehentlich in einen Hinterhalt, wird in einen schwindelerregenden Kampf verwickelt, getötet und begraben. Willkommen bei Die Drei Musketiere: D'Artagnan, einem erfreulichen Action-Abenteuer, das immer wieder Fluch der Karibik-Erinnerungen wachruft und sich jetzt schon als erster Sommer-Blockbuster empfiehlt.

Wie Fluch der Karibik: Spaß und Spannung reichen sich im Die Drei Musketiere-Remake die Hand

Alexandre Dumas' Abenteuer-Roman Die Drei Musketiere * wurde schon unzählige Male verfilmt. Sobald Martin Bourboulons neuste Adaption uns ins Geschehen schleudert, ist es aber, als würde die klassische Geschichte sich zum ersten Mal entfalten. D'Artagnan (François Civil) ist 1625 auf dem Weg nach Paris, um ein nobler Kämpfer zu werden: ein Musketier des Königs. Mit einer solchen Helden-Karriere im Kopf ist es vorher schon seine Pflicht, einer Kutsche in Not zu Hilfe zu eilen. Doch er wird übermannt und anschließend begraben. Lebendig, wie sich herausstellt. Nachdem er sich aus der Erde wieder hervor gebuddelt hat, verfolgt er die Spur der Täter.



Constantin Film Die Drei Musketiere: D'Artagnan - François Civil

Allerdings macht der Überlebende sich gleich am ersten Tag seiner Ausbildung drei Feinde, die ihn alle einzeln zum Duell herausfordern: Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) und Aramis (Romain Duris). Erst, als die drei Musketiere durch D'Artagnan in eine Verschwörung hineingezogen werden, die Frankreichs König (Louis Garrel) und Königin (Vicky Krieps) sowie die mysteriöse Milady (Eva Green) mit einschließt, werden aus Gegnern widerwillige Verbündete.

Dem Remake Die Drei Musketiere: D'Artagnan gelingt es, dieses Abenteuer als gelungenem Balance-Akt zwischen rasanten Kämpfen und humorvoller Charakterzeichnung zu meistern, was als Tonfall schon Fluch der Karibik zu vollendeter Unterhaltung machte. Selbst wenn hier beim Degen-Schwingen, Betrügen und Schwelgen in Landschaften, Schlössern und Kostümen nichts Übernatürliches am Werk ist.

Die Drei Musketiere: D'Artagnan besticht als großes Kino mit toller Action

Die Drei Musketiere: D'Artagnan strotzt nur so vor französischen Superstars, die punktgenau besetzt wurden: von Vincent Cassel als grimmig-ehrbarem Athos über Romain Duris' Lebemann Aramis bis hin zu Eva Greens Milady mit gewohnt verführerisch-düsterer Aura.

Constantin Film Drei Musketiere-Remake 2023: Athos, Aramis & Porthos

Es sind aber nicht zuletzt die grandiosen Action-Sequenzen, die den Film zu einem atemlosen Erlebnis machen. Denn fast immer, wenn ein neuer Kampf ansteht, setzt das Musketier-Remake seine Schnitte aus und stürzt uns ganz nah an der Seite der Helden in die Kämpfe. Es ist als seien wir selbst dabei. Zum ersten Mal geschieht das bei D'Artagnans Kutschen-Kampf im Regen, in einem nur vom Feuerschein erleuchteten nächtlichen Innenhof. Es folgen ebenso überzeugende Action-Plansequenzen im Wald, im Kloster und viele weitere Male.



Zwischen Pferde-Verfolgungsjagden, eingängigen Figuren und dramatischen Handlungsschlenkern bietet Die Drei Musketiere: D'Artagnan als frische Adaption eines bekannten Stoffs überzeugendes französisches Abenteuer-Kino (co-produziert von Deutschland und Spanien). Und obwohl der Film einen befriedigenden Abschluss findet, kann die Fortsetzung Die Drei Musketiere: Milady am 14. Dezember 2023 gar nicht schnell genug kommen.

