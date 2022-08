25 Jahre indiziert: Brutalen Action-Kracher im limitierten Mediabook vorbestellen

25 Jahre stand der brutale Actionkracher Cover Hard auf dem Index. Dieses Jahr erscheint er erstmals uncut auf Blu-ray in Deutschland. Allerdings limitiert.

Es ist eine Reise in ein goldenes Zeitalter: Damals schwappten reihenweise Action-Kracher wie Hard-Boiled oder City on Fire aus Hongkong rüber, die sich mit satten Schießereien und coolen Stars in die Herzen der Filmfans ballerten. Cover Hard (bzw. Full Contact, so der internationale Titel) ist einer davon. Die Rache-Story zwischen Heroic Bloodshed und Rambo ist einer der Klassiker des HK-Action-Kinos. Nur leider stand Cover Hard 25 Jahre auf dem Index und ließ auch nach der Listenstreichung eine ordentliche deutsche Blu-ray vermissen. Das ändert sich dieses Jahr.

Am 26. August 2022 erscheint Cover Hard mit Action-Ikone Chow Yun-fat in einem limitierten Blu-ray-Mediabook im Heimkino. Und das uncut!

Brutaler Action-Kracher: Diese Blu-ray-Editionen von Cover Hard erscheinen im Heimkino

Cover Hard (1992) wurde zur VHS-Veröffentlichung in Deutschland um über 7 Minuten gekürzt und stand bis 2018 auf dem Index. Nach langer Wartezeit werden die zwei neuen Mediabooks von Maritim Pictures Abhilfe bieten. Uncut und in 2K-HD-Remastered-Qualität kommt der Action-Klassiker von Ringo Lam ins deutsche Heimkino. Dabei hast du die Wahl zwischen zwei Retro-Covern:

Laut Anbieter sind die Mediabooks von Cover Hard auf 1000 Stück limitiert.

Laut Anbieter sind die Mediabooks von Cover Hard auf 1000 Stück limitiert.

Worum geht's in Cover Hard aka Full Contact?

Jeff (Chow Yun-fat), ein Meister der Schusswaffen, ist Rausschmeißer in einem Nachtclub in Bangkok. Sein Freund Sam (Anthony Wong Chau-sang) hat große Schulden bei einem Kredithai. Als dessen Leben bedroht wird, hat Jeff keine andere Wahl, als ihn unter Gewalteinsatz zu retten. Er wird dazu überredet, sich einer Gang anzuschließen, die einen Transporter mit geschmuggelter Munition überfallen will. Kopf der Bande ist Judge (Simon Yam), ein intelligenter aber erbarmungsloser Mann. Jeff mag diese Situation überhaupt nicht, aber es gibt kein zurück mehr.



Warum lohnt sich der Action-Klassiker Cover Hard mit Chow Yun-fat?

Besetzt mit einigen der Ikonen des Hongkonger Kinos, ist Cover Hard sowas wie die brachiale Antwort auf John Woos heroische Action-Epen The Killer und Hard-Boiled. Regisseur Ringo Lam (City on Fire) hat keine Zeit für Sentimentalitäten und treibt das Level an Rücksichtslosigkeit von Szene zu Szene höher.

Die Bösewichte sind herrlich grenzdebil und lustvoll am Werk, die Action glänzt mit Brutalität und Einfallsreichtum (eine frühe Form der Bullet Time ist ein Schmankerl des Films) und Hauptdarsteller Chow Yun-fat zeigt seine Wandlungsfähigkeit. Egal ob als hintergangener Freund, verletzter Rambo-Verschnitt oder unendlich kalter Rache-Engel: Chow macht Cover Hard zu einem der besten Actionfilme des Hongkong-Kinos.

