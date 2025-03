3 Stunden pure Spannung neu bei Amazon Prime: Der mit Abstand stärkste Film eines Jahrhundert-Regisseurs

Amazon Prime präsentiert euch einen Film, der euch drei Stunden lang auf die Folter spannt und auf beste Weise durch die Mangel dreht. Die Geschichte dahinter? Eine eher ungewöhnliche für einen Thriller.

Das Leben eines Wissenschaftlers wird sich für die wenigsten nach einem Thriller anhören. Doch wenn es um einen Wissenschaftler geht, der die Geschichte der Menschheit für immer verändert hat, sieht die Sache anders aus. Und wenn ein Regisseur mit einem Händchen für atemberaubende Inszenierung am Werk ist, darf man sogar auf Großes hoffen.

Großes hat Christopher Nolan mit seinem dreistündigen Biopic-Epos Oppenheimer definitiv geschaffen. Das mehrfach oscarprämierte Werk ist ein Thriller, der über weite Strecke dem Publikum das Blut in den Ohren rauschen und die Fingernägel in den Sitz schlagen lässt. In diesem Film stecken so viele Genres, so viele Ideen, Kunstgriffe und Lektionen, dass es wahrlich erstaunlich ist.

Christopher Nolans Oppenheimer erzählt die Geschichte der Atombombe – und die ihres Schöpfers

J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) ist mehr, als nur ein helles Köpfchen. Er ist ein unvergleichlicher theoretischer Physiker und fasziniert davon, die Grenzen der Naturgesetze auszureizen. Zu gerne würde er den nächsten Schritt gehen, die nächste große Entdeckung machen und der Geschichte der Wissenschaft seinen Stempel aufzudrücken.

Als die Alliierten im Zuge des Zweiten Weltkriegs verzweifelt nach einer Möglichkeit suchen, die Achsenmächte zurückzudrängen, engagiert man Oppenheimer für das Manhattan Project. Unter größter Geheimhaltung werden er und ein Team weiterer visionärer Wissenschaftler:innen an einem eigens dafür geschaffenen Militärstützpunkt stationiert. Sie sollen die Bombe konzipieren, die die Welt verändert.

Fortan steht Oppenheimer unter Überwachung seitens des Militärs und der Geheimdienste. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Nicht nur, weil die Bombe getestet werden muss und dabei alles schiefgehen kann. Sondern auch, weil ihre Zerstörungsmacht so gewaltig ist, dass damit womöglich eine neue Ära eingeläutet wird – und niemand weiß, ob dies etwas Gutes oder sehr, sehr Schlechtes ist.



Oppenheimer bei Amazon Prime ist ein Drama, eine Tragödie und ein unfassbar spannender Thriller

Wer sonst einen Bogen um Christopher Nolan macht, sollte Oppenheimer trotz allem eine Chance geben. Der sonst oft in überkomplexen Ideen gefangene Regisseur bleibt in seiner Erzählung des Schicksals eines einzelnen Mannes wunderbar bodenständig. Stattdessen fokussiert er sein Inszenierungstalent für gewaltige Bilder auf die wahrlich spannenden, weltbewegenden Momente in unserer Geschichte.

Nolan tobt sich immer dann aus, wenn es perfekt passt: Die Tests der Atombombe werden zum reinsten Horror-Spannungsstück, bei dem einem die Luft wegbleibt. Die Last der Verantwortung wird bebildert und von Ludwig Göransson vertont, dass einem Hören und Sehen vergeht. So trifft einen die Größenordnung der Entscheidungen wie mit einem Vorschlaghammer.

Dadurch wird Oppenheimer zu einer perfekten Mischung aus verschiedenen Genres: Ein von einem sagenhaften Cillian Murphy getragenes Drama über einen ebenso zerrissenen wie getriebenen Menschen. Ein Polit- und Gerichts-Thriller über ein Land, das sich Helden erschuf und wieder zerstörte, wie es ihm am besten passte. Und ein purer Psycho-Thriller über die Realität der Atombombe.

Oppenheimer rangiert auf der Liste der stärksten Nolan-Filme definitiv ganz weit oben. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt im Abo bei Amazon Prime nachholen. Es lohnt sich.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.