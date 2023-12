30 Jahre vor Avatar 2: James Cameron musste für Dreh zu Sci-Fi-Meisterwerk 11 Stunden pro Tag unter Wasser verbringen

In einer neu restaurierten 4K-Edition spricht James Cameron über die Entstehung seines frühen Sci-Fi-Meisterwerks. Der Unterwasser-Dreh klingt wieder einmal unglaublich fordernd.

Jahrzehnte vor der Blockbuster-Sensation Avatar 2: The Way of Water drehte James Cameron den Sci-Fi-Kracher Abyss. Für den Dreh musste die Film-Crew sehr viel Zeit unter Wasser verbringen, wie eine neue Doku über die Entstehung des Werks beschreibt. Der Regisseur selbst verbrachte täglich unglaublich viele Stunden mit Tauchgängen.

Vor Avatar kam Abyss: James Cameron verbrachte täglich 10 bis 11 Stunden unter Wasser für Sci-Fi-Kracher

Laut Polgyon befindet sich auf der brandneuen 4K-Edition von Abyss auch eine Making-of-Doku mit dem Titel Deep Dive: A Conversation with James Cameron. Darin spricht der Regisseur ausführlich über den aufwendigen Dreh des Science-Fiction-Spektakels.

Laut Cameron durchlief der gesamte Cast ein spezielles Training, während die Crew hinter der Kamera unter Wasser kommunizieren musste. Viele Menschen, die für Lichtsetzung oder Kamera-Unterstützung verantwortlich waren, waren ausgebildete Taucher. Dabei verbrachte Cameron laut eigener Aussage jeden Tag 10 bis 11 Stunden für den Dreh von Abyss unter Wasser.

Die Details zur Produktion des Sci-Fi-Blockbusters von 1989 erinnern an aktuellere Set-Anekdoten zu Avatar: The Way of Water. Hierbei sprachen Stars wie Kate Winslet darüber, wie sehr sie der Dreh der Science-Fiction-Fortsetzung an ihre Grenzen brachte.

Das ist die Story von James Camerons Abyss

In der Handlung des Blockbusters wird ein nukleares U-Boot der US-Navy in 600 Meter Tiefe auf mysteriöse Weise außer Gefecht gesetzt. Das Team einer Unterwasser-Ölbohrstation bricht zur Rettung auf und stößt in den Untiefen des Meeres auf eine unbekannte Macht, die nicht von dieser Welt stammt.

Während Abyss in den USA jetzt als neu restaurierte 4K-Version erscheint, gibt es für die überarbeitete Version des Sci-Fi-Films noch kein deutsches Veröffentlichungsdatum.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Was sind die besten Filme, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon und Co. veröffentlicht wurden? Wir blicken zurück auf das Streaming-Jahr 2023 und stellen euch die besten filmischen Begegnungen vor, die wir 2023 bei einem Streaming-Dienst hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.