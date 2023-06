4,56 Millionen Dollar Preisgeld: Netflix zeigt ersten Einblick ins "echte" Squid Game, das schon vor dem Start für Skandale sorgt

Die Netflix-Serie Squid Game kriegt noch dieses Jahr eine Real-Version. Die Reality-Show steht in der Kritik. Ihr könnt hier einen Teaser zu Squid Game: The Challenge sehen.

Ist es wirklich eine gute Idee, einen blutigen Wettkampf aus einer Satire-Serie in die Realität zu übertragen, wenn auch natürlich in abgeschwächter Form? Ihr erinnert euch an Squid Game. Im Herbst 2021 gab es mehrere Wochen kaum ein anderes Thema. In der südkoreanischen Hit-Serie von Netflix kämpften 456 Teilnehmende um ein Preisgeld von 4,56 Millionen Won. Reichtum oder Tod, dazwischen gibt es in der Serie nichts, denn wer ausscheidet, wird getötet oder stirbt in einem der Spiele. Das Preisgeld geht an die letzte Person: den oder die Gewinner:in.

Dieses Konzept wendet Netflix auf eine Reality-Show an, Squid Game: The Challenge. Denn was in der Fiktion gut funktioniert hat, kann in der Realität so schlecht nicht sein. Oder?

Hier ist der erste Teaser zu Squid Game: The Challenge

Warum steht die Squid Game-Show in der Kritik?

Das Konzept an sich ist natürlich kritikwürdig. Es gibt einen Grund, weshalb die Spiele in der Serie Teil einer satirischen Kapitalismus-Dystopie sind. Die Reality-Show klammert das mit dem Tod natürlich aus. Die überspitzte Darstellung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit bleibt aber: 456 Menschen, die alles geben und am Ende gewinnt eine Person alles. Das Preisgeld beträgt auch hier 4,56 Millionen. Das sorgte offenbar für Spannungen.

Auf dem Set soll es zu medizinischen Notfällen gekommen sein, berichteten wir im Januar. Es herrschten wohl Temperaturen im Minusgrad-Bereich, wodurch einige Teilnehmende angeblich mit Erfrierungen behandelt werden mussten. Die Spiele seien zugunsten bekannterer Teilnehmender beeinflusst worden, heißt es . Netflix wies in einem Statement die Berichte zurück. Dem Unternehmen zufolge sind etwa "Behauptungen über ernsthafte Verletzungen falsch".

Wann kommt die Squid Game-Show?

Im November 2023 soll die Reality-Version von Squid bei Netflix erscheinen. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. 10 Folgen wird es geben und womöglich eine ähnlich erhitzte Diskussion wie um die fiktionale Version.

