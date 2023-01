Neue Netflix-Serie wird scharf kritisiert: Teilnehmende müssen medizinisch betreut werden

Nach Squid Game produziert Netflix gerade eine Reality-Show zu dem Format. Hinter den Kulissen soll es hier gefährlich und verantwortungslos zugehen, was Netflix direkt zu einem Statement bewegt hat.

Im Jahr 2021 hat sich Squid Game zum Sensationshit für Netflix entwickelt. Die Serie um sadistische Überlebenskämpfe im bizarren Spielformat hat damals einen Nerv getroffen und wurde für den Streaming-Dienst zur bis dato erfolgreichsten Serie.

Wenig überraschend hat Netflix Squid Game für eine 2. Staffel verlängert. Daneben wird auch eine reale Squid Game-Show gedreht, in der die Teilnehmenden im Reality-TV-Format gegeneinander antreten. Zu Squid Game: The Challenge gibt es gerade heftige Kritik und schwere Vorwürfe, was Netflix schon zu einem Statement bewegt hat.

Netflix verteidigt reales Squid Game-Format gegen ernste Kritik

Wie Deadline berichtet, soll es bei der Produktion der Squid Game-Reality-Show zu mehreren medizinischen Notfällen gekommen sein. Am Set in Großbritannien herrschten wohl eisige Temperaturen im Minusgrad-Bereich, wodurch einige Teilnehmende angeblich mit Erfrierungen behandelt werden mussten.

Laut Collider soll es neben den extremen Temperaturen auch zu einem Unfall während eines Spiels gekommen sein, bei dem ein Teilnehmer versehentlich gegen eine Wand gerannt und sich an der Schulter verletzt haben soll. Andere konnten angeblich ihre Beine aufgrund der Minusgrade nicht mehr bewegen.

Netflix hat sich bereits dazu geäußert und streitet die Vorwürfe zur eskalierenden Squid Game: The Challenge-Produktion ab:

Während es am Set sehr kalt war – und darauf waren die Teilnehmenden vorbereitet – sind Behauptungen über ernsthafte Verletzungen falsch. Wir kümmern uns sehr um die Gesundheit und Sicherheit unserer Besetzung und Crew und haben in alle angemessenen Sicherheitsverfahren investiert.

