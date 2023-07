4 der größten Blockbuster stoppen auf einen Schlag ihre Dreharbeiten – und das aus gutem Grund

Auf den Sets von Deadpool 3 und Gladiator 2 passiert gerade nichts. Grund ist die größte Hollywood-Krise seit Jahrzehnten. Erfahrt, welche Projekte gestoppt werden mussten und was hinter dem Streik steckt.

Hollywood steht still. So still wie seit über 60 Jahren nicht mehr. Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, Zukunftsaussichten und Vergütungen streiken die Mitglieder der Schauspiel- und Drehbuch-Gewerkschaften gleichzeitig. Die Auswirkungen des Doppelstreiks sind weitreichend. Vier Schlachtschiffe Hollywoods laufen auf Grund.

Deadpool 3 und mehr: Diese Großprojekte gehen gerade nicht weiter

Außerdem gestoppt wurden die Realverfilmung von Lilo & Stitch (Disney) sowie der Formel 1-Film von Apple, berichtet der Hollywood Reporter .

Warum der Doppelstreik in Hollywood notwendig ist

Darsteller:innen arbeiten teilweise am Existenzminimum und können sich ihren Lebensunterhalt nicht mehr allein mit Schauspieljobs verdienen. So fielen für Jobs im Serienbereich in den letzten Jahren etwa die Tantieme durch TV-Ausstrahlungen so gut wie weg.

Dass es nun Großprojekte wie Deadpool 3 und Gladiator 2 trifft, ist schmerzhaft für Fans – und Sinn der Sache. Mit dem Streik üben die Gewerkschaften Druck aus. Je größer und beliebter die Projekte, die zum Erliegen kommen, desto größer der Hebel.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.