Sci-Fi-Epos, Fantasy und Action-Orgien: Die größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

Netflix, Amazon und Co. warten 2023 mit einigen spannenden Film-Highlights auf. Im Podcast stellen wir euch unsere Top 10 der meist erwarteten Streaming-Filme vor.

2023 wird ein großes Jahr im Streaming-Bereich. Nicht nur treffen in den kommenden Wochen und Monaten unzählige neue Serie und Staffeln ein. Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ haben auch einige vielversprechende Filme am Start. Zehn Stück davon wollen wir euch in dieser Ausgabe von Streamgestöber näher vorstellen.

Vom Science-Fiction-Blockbuster bis hin zum nächsten potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Wir schlüsseln euch die einzelnen Filme im Podcast kurz auf, angefangen bei Rebel Moon, dem neuen Film von Zack Snyder, der ursprünglich als Star Wars-Pitch angefangen hat und jetzt ein neues Franchise bei Netflix starten soll.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 im Podcast

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auffällig ist dieses Jahr, dass sich Apple TV+ mit gleich mehreren großen Filmprojekten hervortut. Bisher hat der Streaming-Dienst in diesem Bereich weniger Aufmerksamkeit erhalten als Netflix, Amazon und Disney+. Das könnte sich 2023 ändern.

Unsere Top 10 der meist erwarteten Streaming-Filme 2023:

Mit jedem dieser Filme sind große Namen verbunden, egal ob auf dem Regiestuhl oder vor der Kamera. Mit David Fincher und Martin Scorsese kehren dieses Jahr sogar gleich zwei Meisterregisseure in den Streaming-Bereich zurück, nachdem sie dort bereits ihre letzten Werke präsentiert haben, namentlich Mank und The Irishman.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im Dezember: A Spy Among Friends

A Spy Among Friends - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Auf welche Streaming-Filme freut ihr euch 2023 am meisten?