4 Stunden Sylvester Stallone-Action heute im TV: Ein Film davon ist der "grauenhafteste" seiner Karriere

Bei RTL 2 laufen am Freitagabend zwei Sylvester Stallone-Fortsetzungen am Stück. Die erste davon hasst der Action-Star aber selbst extrem.

In dem Action-Fest Escape Plan wurden mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger zwei der größten Action-Ikonen der Filmgeschichte zusammengebracht. Nach dem Streifen von 2013 sind seitdem zwei Fortsetzungen erschienen, die RTL 2 am Freitagabend nacheinander ausstrahlt. Von Escape Plan 2 rät Sly selbst jedoch stark ab.

Action-Murks im TV: Sylvester Stallone hasst Escape Plan 2

In Teil 2 hat Stallones Ray Breslin mittlerweile selbst eine erfolgreiche Sicherheitsfirma aufgebaut. Um eines seiner Teammitglieder zu retten, muss er aber noch einmal ins Gefängnis zurück.

Escape Plan 2: Hades entpuppt sich dabei schnell als Mogelpackung. Stallone hat nur eine ganz kleine Rolle in dem Film und taucht nach dem Anfang kaum noch auf. Der Star selbst bezeichnete die Action-Fortsetzung in einem Instagram-Post als Desaster:

Escape Plan 2 WAR WIRKLICH DER AM GRAUENHAFTESTEN PRODUZIERTE FILM, in dem ich jemals mitspielen durfte.

Den Post nutzt er gleichzeitig dafür, um die kurze und umso intensivere Produktion von Escape Plan 3 anzupreisen. Hier gab es nur 17 Nächte Drehzeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, während die Crew ohne Pausen während der Arbeitszeit gegessen haben soll.

In Escape Plan 3 - The Extractors soll Ray Breslin die entführte Tochter eines Technik-Moguls aus einem riesigen lettischen Gefängnis befreien. Der Drahtzieher entpuppt sich als Sohn eines früheren Widersachers.

Wann laufen die Escape Plan-Fortsetzungen im TV?

RTL 2 strahlt Escape Plan 2 am 12. Januar 2024 ab 22:05 Uhr aus. Wer sich die Action-Gurke sparen will, kann bis 23:55 Uhr warten. Dann läuft bei dem Sender direkt noch Escape Plan 3. In der Streaming-Flatrate gibt es beide Action-Fortsetzungen derzeit nur bei MagentaTV.

