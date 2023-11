Eine der größten Sylvester Stallone-Niederlagen seiner Karriere ist jetzt wahr geworden: Wie konnte das passieren?

Der vierte Teil der Expendables-Reihe mit Sylvester Stallone ist an den Kinokassen ein kommerzielles Desaster geworden. Mehrere Gründe stecken hinter dem Flop-Ergebnis.

Fast 10 Jahre sind zwischen The Expendables 3 und The Expendables 4 vergangen. Eine lange Zeit, in der viele Fans gar nicht mehr an eine weitere Fortsetzung der Reihe rund um Action-Ikone Sylvester Stallone und sein Söldner:innen-Team geglaubt haben. Nachdem der vierte Teil im September 2023 in die Kinos kam, ist er dann kommerziell untergegangen.

Jetzt steht fest, dass The Expendables 4 einer der größten finanziellen Flops in Stallones Karriere ist. Die Gründe dafür sind vielfältig.

The Expendables 4 mit Sylvester Stallone könnte bis zu 100 Millionen Verlust machen

Laut Box Office Mojo hat der vierte Teil der Action-Reihe gerade mal 35 Millionen Dollar eingespielt. Mit einem Budget von 100 Millionen Dollar ist das ein katastrophales Ergebnis und könnte laut Screen Rant zu einem Verlust für das Studio von 100 Millionen Dollar führen. Da The Expendables 4 in den USA jetzt auch aus den Kinos genommen wird, dürfte es sich hierbei schon um ein ziemlich finales Einspielergebnis handeln.

Doch was ist bei The Expendables 4 alles schiefgelaufen? Das Scheitern des Blockbusters lässt sich mit mehreren Gründen erklären.

Grund 1 für The Expendables 4-Flop: Die Action-Fortsetzung kam viel zu spät

Der vierte Expendables-Film kam erst neun Jahre nach dem dritten Teil. Der beschädigte den Ruf der Reihe sowieso schon mit einer publikumsfreundlicheren Ausrichtung, für die die gewohnt blutige R-Rating-Action gegen zahme, zerschnittene PG-13-Manöver ausgetauscht wurde.

Die Fangemeinde ist also nicht gerade heiß auf The Expendables 4 gewesen. Nachdem die Fortsetzung lange in der Produktionshölle verschwunden war und es einige Zeit gedauert hat, bis der Dreh 2021 schließlich doch noch beginnen konnte, war das Interesse an dem Film immer weiter abgeflacht.

Schaut hier noch Yves' negative Video-Review zu The Expendables 4:

Eine Enttäuschung The Expendables 4 Review

Grund 2 für The Expendables 4-Flop: Sylvester Stallone ist kaum noch im Film

Schon vor dem Kinostart stand mehr oder weniger fest, dass Sly selbst in seinem Expendables-Abschiedsfilm eine geringere Screentime haben wird. In The Expendables 4 ist er letztlich kaum mehr als insgesamt 10 bis 15 Minuten zu sehen, was sich direkt nach dem Release schnell herumgesprochen haben dürfte. Das Interesse der Fans, den vierten Teil der Action-Reihe im Kino zu schauen, hat so womöglich noch weiter abgenommen.

Grund 3 für The Expendables 4-Flop: Andere Action-Ikonen sind gar nicht im Film

Neben Stallone, Jason Statham und Dolph Lundgren bietet der vierte Teil kaum noch Stars für nostalgische Fans des 80er-Action-Kinos. Was als Aushängeschild der Reihe begann, hat in The Expendables 4 kaum noch etwas mit dem Erfolgskonzept von The Expendables zu tun.

Namen wie Megan Fox, Curtis '50 Cent' Jackson und Jacob Scipio (?!) dürften Fans vorab kaum in Begeisterung versetzt haben. Die Action-Hochkaräter Tony Jaa und Iko Uwais dagegen werden in kurzen Auftritten oder stereotypen Bösewicht-Rollen verschwendet.

Grund 4 für The Expendables 4-Flop: Kritiken haben den Action-Blockbuster zerrissen

Als ob die bisherigen Gründe nicht schon erdrückend genug wären, fielen die Kritiken für den vierten Expendables-Film auch noch einstimmig vernichtend aus. Bei Rotten Tomatoes kommt der Action-Film auf einen miserablen Schnitt von nur 14 Prozent. Selbst der überwiegend ungeliebte dritte Teil brachte es hier immerhin noch auf einen Schnitt von 31 Prozent.

Grund 5 für The Expendables 4-Flop: Die Altersfreigabe ist wieder höher ausgefallen

Der vierte Expendables-Film hat durch explizitere Gewalt wieder das höhere R-Rating bekommen. Eigentlich eine gute Nachricht, doch im Vergleich zum PG-13-Rating des Vorgängers wurde somit auch ein größeres Kinopublikum ausgeschlossen.

Mit The Expendables 4 hat sich Sylvester Stallone endgültig von der Action-Reihe verabschiedet. Sein Ausstieg hätte nicht zum passenderen (oder bittereren?) Zeitpunkt kommen können.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.