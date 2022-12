44 Jahre Horror-Geschichte enden hier: Exklusiver Clip zum Slasher-Fight des Jahres in Halloween Ends

Halloween Ends hat dieses Jahr den 44 Jahre andauernden Kampf zwischen Laurie Strode und Michael Myers beendet. Wie das brutale Finale entstand, zeigt ein exklusiver Clip zum Horrorfilm.

Halloween Ends löste beim Kinostart extreme Reaktionen aus, da das Drehbuch Schnetzel-Ikone Michael Myers eine eher unerwartete Rolle zugesteht. Heute kommt der Horrorfilm ins Heimkino und als exklusiven Vorgeschmack haben wir einen Clip für euch, der Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen gibt.

Denn in dem spoilerfreien Video sehen wir, wie engagiert Laurie Strode-Darstellerin Jamie Lee Curtis zur Sache geht, um die bestmögliche Konfrontation zwischen Michael und ihrem Final Girl auf die Leinwand zu bannen. Zitat: "Es muss brutal sein." Aber seht selbst.



Schaut euch den exklusiven Behind the Scenes-Clip für Halloween Ends an:

Halloween Ends - Street Brawl Clip (Deutsche UT) HD

Worum geht's im Horrorfilm Halloween Ends?

Vier Jahre sind seit dem letzten Angriff von Michael Myers ins Land gezogen und Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) lebt bei ihrer Enkeltochter Allyson (Andi Matichak). Nach allem, was passiert ist, steht sie kurz davor, ihre Memoiren fertigzustellen. Damit will sie sich endlich von der Präsenz des Killers befreien, der für Jahrzehnte als ständiger Gedanke im Hinterkopf ihre Existenz heimgesucht hat. Nun hat Laurie vor, sich endlich von ihren Gefühlen der Wut und Angst abwenden und das Leben genießen.

Aber dann wird der Babysitter Corey Cunningham (Rohan Campbell) beschuldigt, den Jungen getötet zu haben, auf den er eigentlich Acht geben sollte. Gewalt und Furcht brechen sich in der Kleinstadt erneut Bahn und Laurie erkennt, dass sie dem Bösen ein letztes Mal gegenübertreten muss. Denn auch wenn Michael Myers seit Jahren nicht mehr gesehen wurde, wird sie die Vorahnung nicht los, dass ein weiteres Zusammentreffen unvermeidlich ist.

Wer Halloween Ends schon gesehen hat, kann in diesem Artikel über das Horror-Sequel nachlesen, warum sein Umgang mit der Franchise-Mythologie lobenswert ist.

